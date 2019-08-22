За 5,5 млн рублей создадут проект по укреплению береговой зоны Бердска

Разрушаются береговая зона Бердска

21 августа на сайте госзакупок появилось сообщение о начале аукциона на проведение инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации на строительство берегоукрепительных сооружений правого берега Новосибирского водохранилища от водной эрозии в районе Бердска. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 556 010,00. Источник финансирования — город Бердск. Размер обеспечения заявок — 55 560 рублей. Заказчик — управление природными ресурсами Бердска. Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 28 августа, прием уже открыт.

Напомним, что губернатор Андрей Травников не так давно поручил искать дешевый вариант укрепления разрушающихся берегов Бердска. Например, использовать возможности Верхнеобского водного управления в части текущего содержания и эксплуатации территории водохранилища.

Глава Бердска Евгений Шестернин рассказывал, что протяженность новосибирского водохранилища вдоль Бердска составляет 28 километров. За три года Бердск теряет один километр берега. В конце октября 2018 года региональная власть провела выездное совещание на акватории Бердска. В итоге чиновники договорились о финансировании денег из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению. В радиус этих работ попали 5 километров берега Обского водохранилища. Так в конце 2018 года из областного бюджета эта сумма была выделена.