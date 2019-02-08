Искать дешевый вариант укрепления разрушающихся берегов Бердска поручил губернатор Травников

Подтвердил выделение финансирования на берегоукрепление Обского водохранилища губернатор Новосибирской области Андрей Травников на рабочем совещании в бердской мэрии вчера, 7 февраля. Напомним, глава региона провел весь день в Бердске с рабочим визитом.

-С этим проектом мы хотели заявиться в федеральную программу. Есть некоторая проблема — программа по водным сооружениям заканчивает свое действие в 2020 году и пока не принято решение о пролонгации новых объектов для финансирования. Но это не значит, что программа исчезнет навсегда. Подтверждаю: мы продолжаем разработку проектно-сметной документации. Нам нужно подготовить документацию, чтобы заявиться с проектом, — сообщил Андрей Травников.

Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что протяженность новосибирского водохранилища вдоль Бердска составляет 28 километров. На основании проведенных обследований выяснилось, что за три года Бердск теряет один километр берега. В конце октября региональная власть провела выездное совещание на акватории Бердска. В итоге чиновники договорились о финансировании денег из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению. В радиус этих работ попали 5 километров берега Обского водохранилища.

-Цена вопроса на проектные работы в пределах 5 миллионов рублей, уже есть предварительные наработки и схемы проработки данного вопроса. По предварительным данным не капитальные работы составят от 50 до 200 миллионов рублей, — резюмировал мэр Бердска.

Заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий отметил, что предпроектное решение будет использоваться для отправных точек подготовки проектно-сметной документации.

-Можно обсудить вариант использования возможностей Верхнеобского водного управления в части текущего содержания и эксплуатации территории водохранилища, — предложил Дубовицкий.

Все же Андрей Травников засомневался, что можно уложиться в 50 миллионов рублей, да и верность оценки реализации проекта в 200 миллионов рублей главе региона не внушила доверие, предположив, что объект более дорогостоящий.

-Подтверждаю разработку проектно-сметной документации в этом году. Александр Васильевич вам поручение — с федеральными коллегами обсуждать эту проблему и продвигать ее финансирование. Искать наиболее эффективный и дешевый вариант решения проблемы, — подытожил Андрей Травников.