Низкий полет военного вертолета сняли на видео жители микрорайона Раздольного Бердска

По словам бердчан, от полетов военного вертолета в доме дребезжала дверь

Удалось снять на видео летающий низко военный вертолет в микрорайоне Раздольном жителям Бердска. Жительница микрорайона предоставила видео в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в знак того, что полет военной техники — это не выдумки микрорайоновцев. Бердчанам даже удалось разглядеть бортовой номер геликоптер.

— Этот полет зафиксирован 13 августа. Вертолет пролетает теперь реже и не так низко, как раньше, — поделилась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Елена Борисовна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что над крышами домов в микрорайоне Раздольном Бердска летает военный вертолет. Жители микрорайона недовольны таким соседством и серьезно напуганы: вдруг вертолет рухнет или приземлится так низко, что произойдет трагедия. Жителям Раздольного страшно — вертолет летал так низко над крышей дома, что от «вертушек» дребезжала дверь.

— Это жуткая такая страшная картина — военный вертолет летит в метрах 50-ти над головой. Вчера полет повторился. Около 18 часов я услышала страшный гул. Вертолет сделал около 4 кругов над нашим поселком. Он летел так низко, что нам удалось разглядеть его бортовой номер — 11, а вертолет это, как нам кажется, МИ-26. Почему он летает здесь и решил, что нашими судьбами можно распоряжаться? Это же не нормально! При этом вертолет «махал крыльями», показывал кому-то приветствие, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Елена Борисовна 14 августа.

Стоит отметить, что Елена Борисовна и жители микрорайона Раздольного — не единственные свидетели полета вертолета. Жители Бердска обратили внимание на военный вертолет в небе над Бердском. Другие — слышали характерный гул от вращающихся лопастей воздушной машины. К слову сказать, директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев тоже видел пролетающий в небе над Бердском вертолет. Однако он не берется утверждать, что геликоптер был военный.

— К нам не поступило жалоб по поводу военных вертолетов. Откуда здесь летает военный вертолет? Возможно, это была техника МЧС, которые проводят мониторинг пожарной обстановки. Маршруты захода и посадки вертолетов строго соблюдаются. Тот вертолет, который видел я, пролетал высоко, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич 14 августа.

Автор видео Елена Борисовна

