«Серую книгу картели» подарил заму мэра Бердска руководитель проекта «За честные закупки» ОНФ»

Сегодня, 21 августа, в Бердск приехали представители проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта из Москвы и Новосибирска. Они проехали несколько объектов, по которым им поступили обращения от активистов. Руководитель проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Валерий Алексеев в заключении встречи подарил вице-мэру Бердска Владимиру Захарову «Серую книгу картели», созданную самими общественниками. В ней рассказано, как организуются картели и по каким признакам их можно обнаружить.
— Как делать не нужно, — сказал Валерий Алексеев чиновнику Бердска, вручая книжку. — В Бердске очень специфическая ситуация, все объекты сданы, есть акты приемки. Но работы на них не закончены!
На что Владимир Захаров попросил представителей ОНФ помочь с проектировщиками.
— Просьба к вам в свою очередь там в Москве передать, что очень падает подготовленность проектировщиков. Наши специалисты не имеют к этому допусков. Я заказчик, и что случись, я отвечаю за проект. Получается я заложник системы, — сказал Владимир Николаевич.
Подробности смотрите в видео диалога общественника и чиновника.
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