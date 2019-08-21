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«Серую книгу картели» подарил заму мэра Бердска руководитель проекта «За честные закупки» ОНФ»

19:27 21.08.2019, Алена Романцова Фото: Алена Романцовой
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Книгу подарили также и представителям прокуратуры. Они в свою очередь обещали провести проверки по всем объектам, по которым поступят обращения от активистов.

«Серую книгу картели» подарил заму мэра Бердска руководитель проекта За честные закупки ОНФ

Вице-мэр Бердска ответил на все претензии общественников

Сегодня, 21 августа, в Бердск приехали представители проекта  «За честные закупки» Общероссийского народного фронта из Москвы и Новосибирска. Они проехали несколько объектов, по которым им поступили обращения от активистов. Руководитель проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Валерий Алексеев в заключении встречи подарил вице-мэру Бердска Владимиру Захарову «Серую книгу картели», созданную самими общественниками. В ней рассказано, как организуются картели и по каким признакам их можно обнаружить.

— Как делать не нужно, — сказал Валерий Алексеев чиновнику Бердска, вручая книжку.  — В Бердске очень специфическая ситуация, все объекты сданы, есть акты приемки. Но работы на них не закончены!

На что Владимир Захаров попросил представителей ОНФ помочь с проектировщиками.

— Просьба к вам в свою очередь там в Москве передать, что очень падает подготовленность проектировщиков. Наши специалисты не имеют к этому допусков. Я заказчик, и что случись, я отвечаю за проект. Получается я заложник системы, — сказал Владимир Николаевич.

Подробности смотрите в видео диалога общественника и чиновника.

Читайте подробности о проверке Бердска общественниками в ближайшее время.

«Серую книгу картели» подарил заму мэра Бердска руководитель проекта За честные закупки ОНФ

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От редакции

Хорошую книгу подарили общественники?

Аноним, 21 августа 2019 21:02
Еще бы!!!Классика!!!
Новый мэр, 21 августа 2019 21:08
2 дилетанта рассуждают о государственной системе.Итог этой поездки можем наблюдать с 2.11 этого видео

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