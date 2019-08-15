В рейтинг заголовков реальных СМИ «Лето-2019» попал заголовок о мусоре на берегу Бердска

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Горы мусора по берегу Обского моря и Бердского залива этим летом оставляют туристы

Yury Uskov создает в Фейсбуке списки реальных заголовков СМИ. Куда попал заголовок с сайта «Курьер.Среда.Бердск» — правда, не из редакционной ленты, а из народных новостей — о мусоре на побережье Бердска. Уж не знаем, гордиться или нет, но к некоторым проблемам Бердска могут присмотреться лишь когда СМИ публикуют яркий заголовок. А как можно назвать горы мусора, которые бросают туристы после своего активного отдыха в Бердске? Ведь, это же в реальности — сральня. Или нет?

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Фото: вот такую сральню оставляют туристы на берегу Бердска

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Источник: facebook.com/permalink