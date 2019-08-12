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Новости Бердска / Народные новости

Фото: вот такую сральню оставляют туристы на берегу Бердска

16:05 12.08.2019
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Место на берегу за Микрорайоном. 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель: 

Уже сто раз писали об этом. Но еще раз. Сложно убрать? Считаю, это пофигизмом — на мой век хватит. Так, вы же опять припретесь на наш берег — в свою же сральню! Место на берегу за Микрорайоном.

Фото: вот такую сральню оставляют туристы на берегу Бердска

Мусор на берегу

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От редакции

Есть управа?

Аноним, 12 августа 2019 16:49
А пляж у бэмзовского водозабора?Такое место дивное,и так загажено...Позор нам,что не можем срачь за собой прибрать...Может туда хоть один бункер под мусор поставить?

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