Фото: вот такую сральню оставляют туристы на берегу Бердска

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Уже сто раз писали об этом. Но еще раз. Сложно убрать? Считаю, это пофигизмом — на мой век хватит. Так, вы же опять припретесь на наш берег — в свою же сральню! Место на берегу за Микрорайоном.