15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Видео смертельной аварии с байкером и водителем ВАЗ-2109 в Бердске появилось в сети

10:15 15.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 0

На нем видно, как водитель «девятки» начинает поворот налево. В этот момент и произошла авария. Пассажир мотоцикла находится в реанимации бердской ЦГБ в тяжелом состоянии.

Видео смертельной аварии с байкером и водителем ВАЗ 2109 в Бердске появилось в сети
На место смертельного ДТП в Бердске возле ТЦ «Европа» приехали следователи

В группе АвтоБердск в социальной сети ВКонтакте появилась видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения, установленной на ТЦ «Европа» у перекрестка улиц Ленина и Первомайская. Напомним, около 11 часов ночи 10 августа здесь произошло ужасное ДТП: мотоциклист с пассажиром на скорости влетел в автомобиль ВАЗ-2109.

На трагических кадрах видно, как ВАЗ-2109 двигается по ул. Ленина со стороны площади Горького. На перекрестке улиц Первомайской Ленина автомобиль приостанавливается и медленно поворачивает налево. В этот момент, в 23:01 часов в него и врезается мотоцикл, двигающийся со стороны ТЦ «Астора» по улице Ленина в центр Бердска.

От мощного удара водителя мотоцикла подкидывает вверх и отбрасывает на много метров вперед, а мотоцикл охватывает огнем. Среди очевидцев оказались проходящие мимо жители Бердска. Очевидцы говорили о бешеной скорости мотоцикла, водителя которого после лобового удара о ВАЗ, отбросило на 50 метров вперед.

Кадры трагического ДТП изучают следователи отдела МВД России по Бердску. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирской области Константин Шкаберня, именно туда передан материал по этому трагическому ДТП.

— Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 нарушил пункт 13.4 ПДД. Осуществляя на перекрёстке левый поворот/разворот, он не предоставил преимущественного права в движении двигавшемуся навстречу мотоциклисту. Погибший на месте 33-летний водитель мотоцикла ранее был лишен прав управления. Водитель ВАЗ-2109 был трезв. Кроме того, у мотоцикла не было государственных регистрационных знаков. К тому же было темное время суток. Это не говорит о вине какого-либо участника происшествия, но является сопутствующими нарушениями. Следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела после предварительной проверки происшествия, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Шкабарня.

Водитель ВАЗ -2109 лечится дома, а вот 34-летний пассажир мотоцикла находится в реанимации бердской ЦГБ.

— Состояние его тяжелое, мужчина находится в реанимации. Он поступил крайне тяжелым. Какие-то прогнозы трудно давать о его состоянии, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра бердской ЦГБ Елена Малиновская сегодня, 15 августа.

Напомним, место жуткого ДТП составило порядка 100 метров. Две полосы дороги полицейские перекрыли. Но пробок не было — около полуночи в субботу машин в Бердске немного. Но зеваки стояли толпами по обе стороны улицы. Мотоцикл Yamaha разорвало на части. Детали разбросаны на десятки метров вокруг места ДТП напротив ТЦ «Европа». Отдельно валяются бак, зеркала, колеса, а также обувь и экипировка ехавших на байке. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что мотоцикл «ревел» на бешеной скорости.

Тело мотоциклиста у края дороги накрыли одеялом. Пришли его друзья. По словам очевидцев, пассажира мотоцикла отбросило еще дальше — почти до следующего светофора на перекрестке улиц Ленина и Лелюха.

Передняя часть автомобиля — всмятку. Салон сложился гармошкой. Передние колеса и руль вывернуты. Бампер, отлетев, повис на столбе дорожного знака «пешеходный переход».

Видео АвтоБердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнования.

Анна Автоледи, 15 августа 2019 10:54
А мне показалось, что он не поворачивал, а занял позицию для поворота. Именно хотел пропустить мотоцикл. Видно, что после небольшого маневра он хотел остановиться и переждать мотоцикл.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
10:52 15-08-2019
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
БердскПоиск очевидцев: сломала два ребра пассажирка маршрутки №13 в Бердске
10:45 15-08-2019
Поиск очевидцев: сломала два ребра пассажирка маршрутки №13 в Бердске
«Ростелеком» готовит систему видеонаблюдения на выборах в Сибири
10:43 15-08-2019
«Ростелеком» готовит систему видеонаблюдения на выборах в Сибири
БердскКандидата из Бердска Александра Трушакина снял с выборов в мэры избирком Новосибирска
10:30 15-08-2019
Кандидата из Бердска Александра Трушакина снял с выборов в мэры избирком Новосибирска
БердскВидео смертельной аварии с байкером и водителем ВАЗ-2109 в Бердске появилось в сети 1
10:15 15-08-2019
Видео смертельной аварии с байкером и водителем ВАЗ-2109 в Бердске появилось в сети
БердскРазглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска 38
10:12 15-08-2019
Разглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска
Афиша Бердска: время молодёжных фестивалей
10:00 15-08-2019
Афиша Бердска: время молодёжных фестивалей
Флагу России исполнится 350 лет 22 августа
10:00 15-08-2019
Флагу России исполнится 350 лет 22 августа
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец" 3
09:45 15-08-2019
Срочно ждем фото в фотомарафон
Как сосед "оккупировал" землю под стройку дома
09:30 15-08-2019
Как сосед