Видео смертельной аварии с байкером и водителем ВАЗ-2109 в Бердске появилось в сети

На нем видно, как водитель «девятки» начинает поворот налево. В этот момент и произошла авария. Пассажир мотоцикла находится в реанимации бердской ЦГБ в тяжелом состоянии.

На место смертельного ДТП в Бердске возле ТЦ «Европа» приехали следователи

В группе АвтоБердск в социальной сети ВКонтакте появилась видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения, установленной на ТЦ «Европа» у перекрестка улиц Ленина и Первомайская. Напомним, около 11 часов ночи 10 августа здесь произошло ужасное ДТП: мотоциклист с пассажиром на скорости влетел в автомобиль ВАЗ-2109.

На трагических кадрах видно, как ВАЗ-2109 двигается по ул. Ленина со стороны площади Горького. На перекрестке улиц Первомайской Ленина автомобиль приостанавливается и медленно поворачивает налево. В этот момент, в 23:01 часов в него и врезается мотоцикл, двигающийся со стороны ТЦ «Астора» по улице Ленина в центр Бердска.

От мощного удара водителя мотоцикла подкидывает вверх и отбрасывает на много метров вперед, а мотоцикл охватывает огнем. Среди очевидцев оказались проходящие мимо жители Бердска. Очевидцы говорили о бешеной скорости мотоцикла, водителя которого после лобового удара о ВАЗ, отбросило на 50 метров вперед.

Кадры трагического ДТП изучают следователи отдела МВД России по Бердску. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирской области Константин Шкаберня, именно туда передан материал по этому трагическому ДТП.

— Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 нарушил пункт 13.4 ПДД. Осуществляя на перекрёстке левый поворот/разворот, он не предоставил преимущественного права в движении двигавшемуся навстречу мотоциклисту. Погибший на месте 33-летний водитель мотоцикла ранее был лишен прав управления. Водитель ВАЗ-2109 был трезв. Кроме того, у мотоцикла не было государственных регистрационных знаков. К тому же было темное время суток. Это не говорит о вине какого-либо участника происшествия, но является сопутствующими нарушениями. Следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела после предварительной проверки происшествия, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Шкабарня.

Водитель ВАЗ -2109 лечится дома, а вот 34-летний пассажир мотоцикла находится в реанимации бердской ЦГБ.

— Состояние его тяжелое, мужчина находится в реанимации. Он поступил крайне тяжелым. Какие-то прогнозы трудно давать о его состоянии, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра бердской ЦГБ Елена Малиновская сегодня, 15 августа.

Напомним, место жуткого ДТП составило порядка 100 метров. Две полосы дороги полицейские перекрыли. Но пробок не было — около полуночи в субботу машин в Бердске немного. Но зеваки стояли толпами по обе стороны улицы. Мотоцикл Yamaha разорвало на части. Детали разбросаны на десятки метров вокруг места ДТП напротив ТЦ «Европа». Отдельно валяются бак, зеркала, колеса, а также обувь и экипировка ехавших на байке. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что мотоцикл «ревел» на бешеной скорости.

Тело мотоциклиста у края дороги накрыли одеялом. Пришли его друзья. По словам очевидцев, пассажира мотоцикла отбросило еще дальше — почти до следующего светофора на перекрестке улиц Ленина и Лелюха.

Передняя часть автомобиля — всмятку. Салон сложился гармошкой. Передние колеса и руль вывернуты. Бампер, отлетев, повис на столбе дорожного знака «пешеходный переход».

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