Насмерть разбился 34-летний байкер в лобовом ДТП с «девяткой» на центральном перекрестке Бердска

30-летний пассажир мотоцикла и водитель ВАЗа в возрасте 35 лет с тяжелыми травмами находятся в больнице. Все участники ДТП бердчане. Экспертизы установят истинную скорость байка и трезвость мотоциклиста.

Мотоцикл «замолчал» прямо на «зебре»

Сегодня, 11 августа, «Курьер. Среда. Бердск» стали известны подробности жуткого ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поздним вечером 10 августа на центральном перекрестке Бердска произошла смертельная авария. Байкер врезался в «Ладу» и погиб. Очевидцы говорят о бешеной скорости мотоцикла, водителя которого после лобового удара о ВАЗ, отбросило на 50 метров вперед.

Пассажир мотоцикла отлетел еще дальше. Его, не подающего признаков жизни, но живого госпитализировала «скорая». Увезли в больницу и водителя «Лады».

Кроме правоохранителей на место происшествия выезжали пожарные — была угроза воспламенения разлитого топлива. К утру воскресенья дорогу помыли. Разлетевшийся на куски мотоцикл, лежавший прямо на «зебре» к ТЦ «Европа» и сложившуюся гармошкой «Ладу» эвакуировали еще ночью.

Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские. Как рассказала 11 августа «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Юлия Хабибуллина, правоохранителям предстоит установить действительную скорость мотоцикла, состояние байкера. Был ли он пьян в момент совершения ДТП, покажет судебно-медицинская экспертиза, пояснили в полицейском ведомстве.

— Около 23.00 10 августа водитель мотоцикла 1985 года рождения, житель города Бердска, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093. «Лодой» управлял мужчина 1984 года рождения. Он тоже житель Бердска. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. В больницу были госпитализированы пассажир мотоцикла 1989 года рождения, тоже житель Бердска, и водителя автомобиля. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Хабибуллина.

По ее информации, находящиеся в больнице пострадавшие живы. Делать даже предварительные выводы о виновности кого-либо, по словам дежурного офицера регионального главка МВД, преждевременно — расследование только началось.

Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что мотоцикл «ревел» на бешеной скорости. Он летел по ул. Ленина в направлении центра. А «Лада» навстречу — автомобиль поворачивал на светофоре налево на ул. Первомайскую.

Место ДТП составило порядка 100 метров. Две полосы дороги полицейские перекрыли. Но пробок не было — около полуночи в субботу машин в Бердске немного. Но зеваки стояли толпами по обе стороны улицы.