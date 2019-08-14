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Трэш-кардиология: завотделением от комментариев о «дырявой» крыше в палатах с больными в Бердске отказалась

12:45 14.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В стационаре отделения кардиологии Бердской ЦГБ протекает кровля. И уже не первый год. Медсестры отказались от комментариев, сославшись на заведующую. Сегодня отказалась и заведующая.

Трэш кардиология: завотделением от комментариев о дырявой крыше в палатах с больными в Бердске отказалась
В палатах отделения кардиологии Бердской ЦГБ течет с потолка

Сегодня, 14 августа, «Курьер. Среда. Бердск» вновь приехал в первый корпус стационара Бердской городской больницы. Напомним, что здесь в палатах с пациентами течет с потолка. Кровля находится в критическом состоянии, от старых потеков везде черные пятна и свисает штукатурка. О проблеме в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщил пациент отделения Александр Петров. Вчера медперсонал обещал нам, что заведующая отделением Елена Саенко даст комментарий о причинах такой ситуации, сегодня она от него отказалась. Она сослалась на то, что это не в ее компетенции, что она не отвечает за ремонт крыши. И что на все наши вопросы должна ответить Юлия Звягинцева, исполняющая обязанности главного врача Бердской ЦГБ. Мы сделали запрос в Центральную больницу Бердска, о ситуации в кардиологическом отделении. Читайте подробности в ближайшее время.

Также напомним, что 9 августа главврач Юрий Краморов уволился с поста после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Сорваны сроки ремонта. Зам главы региона Юрий Петухов проконтролировал исполнение ремонтных работ в поликлинике «Бердская центральная городская больница», где завершен капитальный ремонт трех отделений: терапевтического, акушерско-поликлинического и стоматологического, идет оснащение отделений новым оборудованием, а так же двух детских поликлиник.
Кардиологию, видимо, отремонтируют не скоро….

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