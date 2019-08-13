Пикетирует мэрию сестра обвиняемого в хищении 7 млн рублей с коллектора экс-чиновника Юрия Бекетова в Бердске

Сестра Юрия Бекетова вышла в одиночный пикет

Вышла в одиночный пикет сестра и. о. руководителя городского управления капитального строительства Юрия Бекетова сегодня, 13 августа.Напомним, его 24 апреля суд отправил в СИЗО по подозрению в хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской. Людмила Грибанова своим молчаливым протестом требует справедливого суда и следствия над родным братом.

— Дело вообще не движется. Никто ничего не слышит и не видит. У следствия как не было доказательной базы, так и нет. Прошло почти 4 месяца с момента ареста. Брата вижу только на судах. следователи ничего не объясняют, как говорили в апреле, что заказали экспертизу и будут допрашивать свидетелей. То же самое говорят и по прошествии 4-х месяцев. При рассмотрении меры избрания пресечения судья не обращает внимания на тот факт, что у Юры давно нет заграничного паспорта. Все решения суда идентичны — они боятся, что Юра сбежит за границу. Но это же смешно! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Сергеевна сегодня, 13 августа.

Родные Юрия Бекетова планируют выходить в пикет и у администрации Новосибирска. Но не одиночный.

Стоит отметить, что это будет уже третий пикет в защиту арестованного Юрия Бекетова. В одиночный молчаливый пикет 16 мая встала Ольга Перова возле мэрии Бердска.

— Я не могу молчать и не выразить свою гражданскую позицию в этой ситуации, — рассказывала «Курьер. среда. Бердск» накануне пикета Ольга Перова.

22 мая состоялась очередная акция в защиту Юрия Бекетова. У Городского дома культуры около часа молча стояли с плакатами люди самого разного возраста. Родственники, знакомые, коллеги по работе, председатели ТОСов, которым приходилось общаться с Бекетовым, соседи и просто неравнодушные домохозяйки и пенсионеры держали лозунги в его поддержку. Все они выражали свое несогласие с арестом Бекетова. И требовали честного расследования и справедливого суда.

Все пикетчики утверждали, что Юрий Бекетов частный и порядочный технарь, настоящий патриот своего города. И самое большее, что он мог совершить — это халатность при оформлении документов, но никак не присвоение бюджетных миллионов. Такого мнения придерживается депутат горсовета Николай Сычев, тоже пришедший на акцию.

Напомним, и. о. директора УКСа Бердска Юрия Бекетова и главу компании «Росстрой» Константина Михайленко по решению бердского суда 24 апреля арестовали. Их подозревают в хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске.

Уголовное дело, по которому избрана данная мера пресечения, возбуждено 22 апреля в отношении Михайленко и Бекетова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничества, то есть хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года замдиректора муниципального управления капитального строительства Юрий Бекетов генеральный директор ООО «Росстрой» Константин Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вины не признали и просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того Михайленко предлагал залог за свое освобождение. Однако Бекетов и Михайленко будут находиться под стражей до 21 сентября 2019 года.