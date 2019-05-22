Свободу Юрию Бекетову требовали на пикете в защиту арестованного чиновника в Бердске

В 17 часов в среду, 22 мая, в Бердске завершился массовый пикет в защиту Юрия Бекетова, и. о. руководителя городского управления капитального строительства, которого суд оправил в СИЗО на 2 месяца. Ему инкриминируют хищение 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской.

В часовой акции протеста у Городского дома культуры молча стояли с плакатами люди самого разного возраста. Родственники, знакомые, коллеги по работе, председатели ТОСов, которым приходилось общаться с Бекетовым, соседи и просто неравнодушные домохозяйки и пенсионеры держали лозунги в его поддержку. Все они выражали свое несогласие с арестом Бекетова. И требовали честного расследования и справедливого суда.

Все пикетчики утверждали, что Юрий Бекетов частный и порядочный технарь, настоящий патриот своего города. И самое большее, что он мог совершить — это халатность при оформлении документов, но никак не присвоение бюджетных миллионов. Такого мнения придерживается депутат горсовета Николай Сычев, тоже пришедший на акцию.

-Я написал письмо в правоохранительные органы в защиту Бекетова. Думаю, он проявил халатность, нет там уголовной статьи, думаю, неправильно оформил документы. Я никогда не поверю, чтобы Юра взял деньги! Я его знаю с 2008 года. Может, подрядчик что-то напутал с трубами, а Юра просмотрел. Ведь пластиковая труба, которую положили, выгоднее для города — коллектор простоит 100 лет. Переиграли бы аукцион — и все, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.

Он напомнил, как много сделал Бекетов для бердских ТОСов

— Он вникает во все наши проблемы, всегда давал консультации как классный специалист. Бесплатно сделал смету, чтобы проложить трубу через ул. Герцена для ТОСа «Натали». Сейчас мы в растерянности. Ведь он обещал нам найти подрядчика, деньги уже есть. Все встало, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Говорова, председатель ТОС «Натали».

Александра Павловна, мать супруги Юрия Бекетова тоже не верит в его виновность.

-Обычно теща не хвалят зятя, а у меня только положительные отзывы. Такой хороший человек. Я же вижу, как живет семья. Нет у них никаких миллионов, — отметила Александра Паловна.

А супруга Юрия Владимировича отвечала за сбор подписей в его поддержку. Они пойдут в СМИ и в суд через адвокатов как еще одна положительная характеристика подсудимого.

Автор видео Анастасия Солодкова

