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На видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска

16:20 13.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девушка подписала видео: «Это ответ чиновникам на то, что они не нашли на заброшке детей. Мы это видим каждый день. Плохо ищут».

На видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска
Здания Минобороны забросило давно

Сюжет: Заброшенные места Бердска

На видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска

На видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница БердскаОгородить забором заброшенные высотки в Военном городке требует у Минобороны власть БердскаЕщё 12 новостей

Жительница военного городка Бердска Анастасия Новикова прислала видео в группу «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети «Вконтакте», от просмотра которого холодеет кровь в венах: дети бегают по крыше заброшенного здания Минобороны.

— Ответ на то, что чиновники не нашли на заброшке детей. Это компании только за один день наблюдения. И это мы видим каждый день. Плохо ищут, — подписала видео Анастасия.

Напомним, на совещании чиновников 12 августа дежурная по городу в минувшие выходные замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгения Павловская, в соответствие с графиком проверок территорий, зданий и сооружений, на которых возможно нахождение несовершеннолетних, совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних проведен осмотр территории в районе домов №4, 6 по ул. Авиаторов.

— Нарушений общественного порядка не выявлено, детей не обнаружено, — отметила Евгения Павловская. Доступ к недострою не ограничен.

По словам начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, данный объект находится на землях министерства обороны. На прошлой неделе в министерство направлено обращение по возведению ограждения и установке пропускного режима. Это уже не первое обращение, отметил Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с домами, которые находятся по ул. Авиаторов, 4 и 6, стоит недострой. Многоэтажки, строящиеся для военных из вертолетного полка и бригады спецназа, стоят без окон и дверей уже более 12 лет. Заброшенная территория пятиэтажек не охраняется, и полицейские нередко приезжают на объект, чтобы снять с крыши домов детей. В 2017 году на участок долгостроя выезжали представители Минстроя и Минобороны. Один из вопросов, который обсуждался в ходе выездного заседания, — это завершение строительства двух многоэтажек. В новостройки на ул. Авиаторов вложили 200 млн рублей. Но затем, в начале «нулевых», стройку заморозили. Заброшенные пятиэтажки так и стоят в военном городке, привлекая любопытных подростков, сталкеров и бродяг.

Автор видео Анастасия Новикова

Автор видео Анастасия Новикова

Автор видео Анастасия Новикова

Автор видео Анастасия Новикова

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От редакции

Здания когда-нибудь достроят?

Аноним, 13 августа 2019 11:03
Анастасия Новикова, Если записи были получены с нарушением закона, то никакой доказательной силы они не будут иметь по определению. https://видео5.рф/videozapis_v_sude.html
/Вердикт чиновников, не вставая из-за стола заседаний/
аноним, 13 августа 2019 11:27
Глупости,мы в суде сыграли дело благодаря съёмке.Так что снимайте и никого не слушайте!

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