Огородить забором заброшенные высотки в Военном городке требует у Минобороны власть Бердска

Строительство многоэтажек не ведется более 12 лет

На заброшенном строительстве в Военном городке искали несовершеннолетних в Бердске.

Как сообщила на совещании чиновников 12 августа дежурная по городу в минувшие выходные замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгения Павловская, в соответствие с графиком проверок территорий, зданий и сооружений, на которых возможно нахождение несовершеннолетних, совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних проведен осмотр территории в районе домов №4, 6 по ул. Авиаторов. Нарушений общественного порядка не выявлено, детей не обнаружено, — отметила Евгения Павловская. Доступ к недострою не ограничен.

По словам начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, данный объект находится на землях министерства обороны. На прошлой неделе в министерство направлено обращение по возведению ограждения и установке пропускного режима. Это уже не первое обращение, отметил Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с домами, которые находятся по ул. Авиаторов, 4 и 6, стоит недострой. Многоэтажки, строящиеся для военных из вертолетного полка и бригады спецназа, стоят без окон и дверей уже более 12 лет. Заброшенная территория пятиэтажек не охраняется, и полицейские нередко приезжают на объект, чтобы снять с крыши домов детей. В 2017 году на участок долгостроя выезжали представители Минстроя и Минобороны. Один из вопросов, который обсуждался в ходе выездного заседания, — это завершение строительства двух многоэтажек. В новостройки на ул. Авиаторов вложили 200 млн рублей. Но затем, в начале «нулевых», стройку заморозили. Заброшенные пятиэтажки так и стоят в военном городке, привлекая любопытных подростков, сталкеров и бродяг.