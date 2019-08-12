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Член регионального политсовета партии власти Игорь Титоренко проверил двор с закрашенной табличкой «Единой России» в Бердске

15:25 12.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Он сказал, что такие баннеры приходится менять часто. А для жителей обещал договориться за полцены с производителем бордюрного камня, чтобы здесь сделали поребрики.

Член регионального политсовета партии власти Игорь Титоренко проверил двор с закрашенной табличкой Единой России в Бердске
Игорь Титоренко выехал на Кутузова №1 в Бердске

Член регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь Титоренко приехал с инспекцией в Бердск. Напомним,  что жители  дома No1 на ул. Кутузова и К.Маркса закрасили краской табличку «Единой России» из-за недовольства ремонтом по программе «Комфортная городская среда».  Сегодня, 12 августа, Игорь Титоренко сам убедился в обоснованности претензий бердчан.

Он посмотрел, что не доделано во дворе. А там, напомним, нет покрытия на детской площадке и не доделаны бордюры. Для того чтобы доделали детскую площадку, он посоветовал жителям обращаться за помощью к депутату. А по поводу отсутствующих бордюров отметил, что если городские власти найдут средства, он договорится с производителем закупить их за полцены.

— По поводу плакатов, ничего страшного. Это что-то кому-то не нравится. Их по два каждый день менять приходится, — отметил Игорь Николаевич.

Подробности в ближайшее время.

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