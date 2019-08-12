Недовольные ремонтом двора по партийному проекту «Комфортная среда» закрасили вывеску «Единой России» на доме в Бердске

Как оказалось, в программу вошел только один дом из пяти, у которых общий двор. Бердчане возмущены недоделками: нет бордюров, на детской площадке земля. Депутат Пилько обещает посадить деревья и посеять траву.

На подъезде дома №1 на ул. Кутузова замазали краской табличку «Единой России»

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №7 по ул. К. Маркса. Наталья Владимировна рассказала, что во дворе ее дома проводился ремонт двора в рамках программы «Комфортная городская среда» по приоритетному проекту «Единой России». Люди оказались недовольны качеством работ, и даже со злости закрасили табличку с названием партии на доме напротив, но ее оперативно сняли.

Что говорят жители

— Взамен вырубленных деревьев ничего не посажено. На детской площадке земля — ни песка, ни резиновой плитки. Возле площадки лежат огромные камни брошенные. Бордюры не доделаны, такое ощущение, что на полпути бросили. Люди даже ту табличку, которая вещает, что это все сделано под эгидой «Единой России» со злости краской замазали. Очевидно, что настроение у людей не очень благоприятное. Бабушки из соседнего дома кирпичи себе ставят вместо бордюров, чтобы машины не наезжали, — говорит жительница Бердска Наталья.

Она отмечает, что бордюрные камни привозили, но поребрик у дома №3 на ул. К. Маркса так и не доделали. Люди поставили колеса, металлические прутья воткнули в землю, чтобы там, где должен быть газон, не парковались машины.

— Это же ненормально! За 3 миллиона сделать такой дорогостоящий ремонт и не доделать! Здесь нужно все закончить, а как повлиять, кроме как через СМИ? Писать в министерство, в контрольные и надзорные органы — это будет очень долго, это на следующий год затянется. А вы по оперативнее, у вас быстрее получается влиять на ситуацию в городе. Как представитель жителей этих домов обращаюсь к вам — помогите, пожалуйста, — просит Наталья Владимировна.

Житель дома №3 по ул. К. Маркса Алексей также высказал «Курьер. Среда. Бердск» свое недовольство проведенным ремонтом:

— Меня не устроило то, что сделано все только для дома №1 ул. Кутузова, для нового дома на ул. К. Маркса №7. А наши дома они, получаются, не в планах, и придомовая территория, как следует, не огорожена. Бордюры не сделаны. Вся земля и грязь от дома напротив побежит к нам с дождем. Мы даже не слышали о программе. Когда уже начались работы, мы узнали, что дом на Кутузова вошел в проект. На вопрос, будет ли доделано, нам ответили, что денег нет и, что мы вообще за бортом. Почему у других домов есть придомовая территория, есть парковки, а у нас этого нет? — задет вопросы Алексей.

Алексей Чернов из дома №1 на ул. Кутузова также остался недоволен качеством проведенных работ:

— Было объявление, что под эгидой «Единой России» проведено благоустройство двора и детской площадки. Детскую площадку сами видите, вроде, неплохо сделали, но в основании насыпана земля и трава. Дождь прошел, и дети в этой грязи по колено возились. Приезжала комиссия, разбирались, почему земля. Сказали, что по плану травой должно быть засеяно, но, как видите, травы никакой нет. Предлагали отсевом засыпать, но очень дорого для УК оказалось. К тому же, когда заливали основание под горками, они вскоре расшатались. Приехала бригада, залила новый бетон, а то, что выкорчевали, камни рядом побросали, они лежат за площадкой и никто их не убирает. Землю завезли, но не разровняли, а раскидали лопатами работники, — говорит Алексей.

У старшей по дому №1 на ул. Кутузова Галины Хомяковой претензий очень мало к подрядчикам, у нее свой взгляд на всю ситуацию:

— Меня не устроило только одно — в основании детской площадки должна была быть трава под срез. Но ее посадили, когда работники уже уходили с объекта, естественно, травка не выросла. Тогда нам предоставили гарантийное письмо, они привезли семена, мешок находится в «Вымпеле» — в нашей управляющей компании. Я подписала документы, что в осень, перед тем, как ляжет первый снег, ее посеют. Сейчас ее садить бесполезно, она будет вытопчена. В остальном все нормально. Асфальт норма — 6 см, а у них 10 см, мы делали срез. Поребрики — тоже нормально. Еще дополнительно людям к домам на ул. К. Маркса №3 и №5 сделали асфальт из средств города и подходы к подъездам. Они сделали больше, чем положено. Камни рядом с детской площадкой, я согласна, кончено, надо убрать, — говорит Галина Михайловна.

По поводу соседних домов Галина Михайловна также прокомментировала ситуацию:

— О программе «Комфортная городская среда» было объявлено 2017 году, что все желающие кто хочет войти — собирайте документы. Я бегала собирала бумаги, и в КБУ, куда только я не ходила. И каждый дом это мог сделать, но им это было не надо. Это работа старшего по дому. В доме напротив вообще нет старшего. Но сделали для всех четырех домов, а раньше здесь было болото. Как дождь пройдет, неделю-две в грязи все стояло. Также я жителям соседних домов рассказывала — каждый вторник в 7.30 здесь бывает комиссия по программе, подойдите и скажите свои претензии, что вам не нравится. Просила К. Маркса №5, №3 — никому не надо было, никто не подошел.

Суть проблемы

О том, как здесь началась реализация программы «Комфортная городская среда» «Курьер. Среда. Бердск» рассказал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Действительно, в программу вошел только одни дом на ул. Кутузова №1 благодаря работе депутата по округу Андрея Пилько и старшей по дому Галины Хомяковой. Дом попал в программу с дворовой территорией, был сделан проект, сумма получилась около 3 млн рублей. Сделали детскую площадку, подъезды, выезды и т. д. Так как должен быть комплекс работ, мы не можем часть двора сделать, а к другим домам не сделать, мы максимально уже за счет городского бюджета (а мы на это имели право, так как это территория городская) мы для других дворов сделали элементарное благоустройство. Положили асфальтобетон, яму убрали, подсыпали землей. Около магазина, за что спасибо большое собственнику, он сделал себе сам парковку. Сейчас виден комплексный результат. Дома на ул. К. Маркса не в программе. Подходы к подъездам заасфальтировал подрядчик в виде благотворительной помощи жильцам. Он сам проявил инициативу, — перечислил Захаров.

Что нужно сделать дальше жителям для того, чтобы были сделаны остававшиеся работы? Есть ли шанс еще попасть в программу «Комфортная городская среда»?

— Для того, чтобы попасть в программу надо как минимум подать заявку. Но программа 2019 года завершена, она сформирована до 2024 года. На самом деле сейчас прием заявок окончен, но если будет какая-то передвижка и у кого-то появится шанс попасть в проект, то это все будет решаться на общественной комиссии. Горожане могут собрать документы и подать.

А вообще хотелось бы сказать о том, что эта программа стоит больших денег, и мэрия Бердска и федеральные службы очень много денег направили на эти цели. Но чтобы сделать конфетку из любого двора, надо денег в несколько раз больше. Всегда приветствуется участие самих жителей в этом процессе. Мы сделали двор, и участвовал только один дом на ул. Кутузова №1. А двор там общий на несколько домов. Мы бы приветствовали, если жители хоть чуть-чуть в чем-то помогли. Сейчас инициативу проявил местный депутат, он договорился с лесхозом, будут приобретены и посажены деревья.

По поводу закрашенной вывески партии «Едина Россия», комментарий дал заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Бердске Андрей Пилько:

— Я знаю, что табличка была замазана, ее сняли. Это первый такой случай. У нас на всех домах, где ведется ремонт по проекту «Комфортная городская среда», так обозначено. Такой факт у нас только в одном месте. Мы каждую неделю выезжаем во дворы по вторникам. Жители высказывают свои замечания, а мы в рамках общественного контроля эти вопросы решаем. Проблемы, которые там были, они решались и решаются сейчас, — прокомментировал «Курьер. среда. Бердск» Пилько. — Там есть одна проблема — по поводу посадки газона на детской площадке. Траву посадили, но птицы склевали семена. Мы гарантийное письмо написали жителям, что по осени ее засеют, а весной она взойдет.

Чтобы попасть в программу «Комфортная городская среда» жителям нужно обратиться в управление ЖКХ Бердска по тел. 4-00-11.

Также жители домов на ул. К. Маркса и Кутузова по вторникам в 7.30 могут выйти во двор и высказать свое мнение комиссии по проведенному ремонту в рамках программы.