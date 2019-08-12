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Старушку с признаками инсульта 600 метров несли из леса спасатели в Бердске

15:15 12.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прохожие наткнулись на 79-летнюю пенсионерку в лесу и вызвали скорую. Оператор службы «112» вызвал на помощь спасателей, чтобы те транспортировали пациентку до «скорой».

Старушку с признаками инсульта 600 метров несли из леса спасатели в Бердске
Инсульт у пенсионерки случился в лесу

Транспортировали старушку из леса до скорой помощи спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

В десятом часу утра прохожие в лесу в районе бердского лесхоза наткнулись на старушку в бессознательном состоянии. Они обратились в службу «112», описали ситуацию и сообщили местоположение — примерно в 600 метрах от дороги. Пациентке с признаками инсульта требовалась транспортировка, поэтому оператор службы «112» передал информацию в поисково-спасательный отряд.

Спасатели прибыли на место и на носилках транспортировали пенсионерку к скорой помощи, передали ее в руки врачей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Жаркая погода, простоявшая в городе более двух недель, негативно сказалась на здоровье некоторых бердчан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале августа 62-летняя Галина Дадекина попала в реанимационное отделение после того, как не менее 4 дней пролежала без движения на кафельном полу в ванной комнате. Ее Марина, проживающая в Афинах, забеспокоилась, когда мама перестала выходить на связь — не отвечала ни на сотовый, ни на стационарный телефоны. Дочь начала звонить в бердскую полицию, настаивая на вскрытии двери маминой квартиры. Она чувствовала, что самый родной человек находится там и попал в беду.

И оказалась права. Со второй попытки сотрудники полиции разрешили мастеру по вскрытию замков Виталию Писареву открыть дверь. История поиска пропавшей Галины Дадекиной завершилась вечером 1 августа счастливо. 31 июля полицейские выехав на место, не нашли основания для вскрытия двери — на было трупного запаха.

Марина Цветкова, прилетевшая в Бердск из Греции, каждый день навещает свою маму, которая лежит в реанимации горбольницы. Врачи обнадеживают: состояние здоровья 62-летней Галины Дадекиной остается стабильно тяжелым после перенесенного ишемического инсульта, но есть динамика.

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