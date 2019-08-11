Около полуночи в субботу, 10 августа, на центральном перекрестке в Бердске — на пересечении улиц Первомацской и Ленина — произошло жуткое смертельное ДТП. Столкнулись «Лада» и мотоцикл. Байкер погиб, пассажир мотоцикла и водитель автомобиля госпитализированы. У обоих серьезные травмы.
Жуткое ДТП: отлетел на 50 метров погибший после удара с «Ладой» байкер в Бердске
00:31 11.08.2019
Мотоцикл Yamaha разнесло на куски. Его пассажира и водителя разбитого вдребезги отечественного авто на «скорой» с тяжелыми травмами увезли в больницу. Очевидцы говорят, что мотоциклист ехал с бешеной скоростью.
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БердскЖуткое ДТП: отлетел на 50 метров погибший после удара с "Ладой" байкер в Бердске
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