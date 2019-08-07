Останки 19-летнего бойца из Новокузнецка подняли под Белым поисковики из Бердска

Погибшего в бою на тверской земле Илью Миронова поисковикам «Кондора» удалось идентифицировать по накладке на фотографию и самодельной резиновой печати.

По колено в грязи ищут останки солдат поисковики из Бердска

Почти через 77 лет после гибели нашли останки красноармейца Ильи Миронова, погибшего в бою под сельцом Волыново в Бельском районе Тверской области, поисковики отряда «Кондор» из Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», через 6 дней после отъезда в город-побратим Белый бердские поисковики обнаружили останки первого советского солдата, погибшего на Тверской земле в 1941 году. Имя погибшего идентифицировать не удалось.

Бельская земля встретила «кондоровцев» дождями. На раскопки первые дни пришлось ходить в дождевиках. Позже поисковиков ждало похолодание. Бердчане расположились на своем традиционном месте раскопок — на озере под деревней Будино.

30 поисковиков из «Кондора» вернутся в Бердск 20 августа. Экспедиция продлится месяц. Завершится она традиционным ритуалом захоронения найденных останков советских солдат. Это происходит на Петропавловском кладбище Белого. Там похоронят в братской могиле всех, кого нашли во время Вахты памяти-2019 все поисковые отряды. 14 августа пройдет митинг на мемориале Славы под деревней Плоское. Это День поминовения воинов-сибиряков, погибших в тех местах в начале войны. Не даром место называют Долиной смерти — тысячами погибали бойцы сибирских дивизий на территории нынешнего Бельского района Тверской области.

В 2018 году «Кондор» поднял останки пяти бойцов. Прошлая экспедиция завершилась захоронением 322 бойцов. Но удавалось бердским поисковикам и расшифровывать солдатские медальоны, и даже находить родственников погибших солдат. В том числе живущих в Бердске.

На совещании чиновников 5 августа начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок рассказала, что на 2 августа бердский поисковый отряд «Кондор» поднял останки пяти солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. У одного из погибших была личная вещь, по которой определили имя. Сейчас в интернет-ресурсах ищут более подробные данные, отметила Лильбок.

— Погодные условия не радуют ребят — идут дожди. Планов на переселение в школу нет. Ребята продолжают жить в лагере, который разбили во время приезда. Творческая делегация Бердска отправится в командировку 7 августа. Она представлена хореографическим коллективом «Радость» центра дополнительного образования «Перспектива» и бердской вокалисткой. Весь сценарий подготовлен. Программа рассчитана на 1,5 часа. Отправлены все звуко- и видеофайлы, чтобы ребята могли участвовать в самом главном мероприятии, «Митинге-реквиеме», в деревне Плоское, — сообщила Лильбок.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с руководителем поискового отряда «Кондор» Алексеем Батеневым и получить информацию о проведенной бердчанами работе.

В конце июня поисковики подняли останки бойца, в захоронении обнаружили его личные вещи. На пластиковой накладке для фотографии были выбиты фамилия и инициалы, была приписка — город Красноярск. При нем была и самодельная резиновая печать, на которой били вырезаны слова «сталинское домоуправление». Опираясь на данную информацию, поисковикам удалось через военные архивы получить более полную информацию.

— Миронов Илья Захарович родом из города Сталинск, ныне Новокузнецка. Во время Великой Отечественной войны Новокузнецк входил в состав Новосибирской области. В Красную армию сибиряка призвали из Красноярска. Илья Захарович родился в 1923 году. Погиб 29 ноября 1942 года под сельцом Волыново. Красноармеец Морозов был минометчиком в шестом стрелковом корпусе. Данные переданы в администрацию Бельского района. На гробу, в котором поместят останки, будет написано имя. После захоронения зафиксируют место. Если найдутся родные бойца, то они смогут навестить его могилу, — рассказал 6 августа Алексей Батенев.