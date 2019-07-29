Останки советского бойца раскопали в Долине смерти поисковики отряда «Кондор» из Бердска

Экспедиция в Тверской области для бердчан только началась. Все для них привычно. И баба Аня угощает вареньем. Но после дождей обещают похолодание. А МЧС проверит палаточный лагерь после трагедии под Хабаровском.

Алексей Батенев, командир «Кондора» (на фото — в центре), по возвращению из Белого рассказывает на приеме у мэра Бердска, как прошла экспедиция

Через 6 дней после отъезда в город-побратим Белый поисковики из Бердска обнаружили останки первого советского солдата, погибшего на Тверской земле в 1941 году. То, что это военнослужащий Красной армии бесспорно, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 июля, командир бердского поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев. На костях сохранился воротник гимнастерки военного образца.

— Но, к сожалению, не было других предметов, которые помогли бы идентифицировать погибшего бойца. Это может быть не только медальон с именем солдата, но и награды, подписанные котелок или ложка. Обнаружили только патроны, — сообщил Алексей.

Бельская земля встретила «кондоровцев» дождями. Но бердчане поставили лагерь «под солнцем», так, чтобы их не заливало. На раскопки первые дни пришлось ходить в дождевиках. А в последние два дня погода прояснилась. Однако теперь поисковиков ждет похолодание.

По сводкам, в среду обещают до плюс 5 градусов днем. Старожилы говорят, что 50 лет такого не было. Но это, по словам Батенева, не помешает заниматься раскопками — тем важным делом, ради которого поисковый отряд уехал в свою 17-ю экспедицию.

— Пока работаем в обычном режиме, никаких сложностей нет. В отряде собрались опытные люди, с которыми мы вместе уже более 10 лет. Единственное «новшество», так сказать: после трагедии в палаточном лагере под Хабаровском, где погибли дети, местная администрация и МЧС должны приехать с проверкой. Ожидаем их сегодня или завтра, — отметил командир «Кондора».

Бердчане расположились на своем традиционном месте раскопок — на озере под деревней Будино. Как приехали в Белый 22 июля, сразу пришли в гости к своей давней знакомой бабе Ане, ставшей для всех «кондоровцев» уже родной. Баба Аня, которая 7-летней девочкой стала свидетелем жесточайших боев в 1941 году, как всегда, угостила своих бердских «внучат» квасом и вареньем. А поисковики в свою очередь помогли ей привести могилы ее родственников, до которых пожилая женщина уже не может дойти.

— Мы там траву пощипали, ветки убрали, навели порядок. Завтра-послезавтра еще сходим — скамеечку сделаем на могилках, — рассказал Алексей Батенев.

30 поисковиков из «Кондора» вернуться в Бердск 20 августа. Экспедиция продлится месяц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Завершится она традиционным ритуалом захоронения найденных останков советских солдат. Это происходит на Петропавловском кладбище Белого.

— Там похоронят в братской могиле всех, кого нашли во время Вахты памяти-2019 все поисковые отряды. 12 августа останки кладут в гробы, на следующий день — захоронение с участием местных жителей и салютной группы, а 14 августа пройдет митинг на мемориале Славы под деревней Плоское. Это День поминовения воинов-сибиряков, погибших в тех местах в начале войны. Не даром место называют Долиной смерти — тысячами погибали бойцы сибирских дивизий на территории нынешнего Бельского района Тверской области, — напомнил Алексей Батенев церемонию.

Бердский «Кондор» приехал в Белый одним из первых. «По соседству», как выразился командир поискового отряда, в 13 км от бердского лагеря расположился отряд «Курган» из Нижнего Новгорода. Скоро приедут красноярцы. А 5 августа заезжают поисковики из Кемерова. По словам Алексея Батенева, все отряды плотно контактируют между собой, делятся информацией, успехами. Ведь все делают одно общее и очень важное дело — открывают новые страницы Великой отечественной войны. Она не закончится, пока не будет похоронен последний солдат. Но по словам руководителя отряда, это произойдет еще не скоро:

– Последнего солдата еще очень нескоро поднимут. Конечно, с каждым годом их больше под землей не становится, но и работать с каждым годом все сложнее, сложнее их находить. Работа еще есть, еще ни на одно десятилетие точно.

В 2018 году «Кондор» поднял останки пяти бойцов. Прошлая экспедиция завершилась захоронением 322 бойцов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но удавалось бердским поисковикам и расшифровывать солдатские медальоны, и даже находить родственников погибших солдат. В том числе живущих у Бердске.