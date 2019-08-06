Молчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос владельцу парка семейного отдыха «Ремикс» 10 июля. Но ответа так и не получила. Илющенко проигнорировал два запроса СМИ. За это ему может грозить штраф. А тем временем, его суды с мэрией продолжаются.

Александр Илющенко презентовал проект Бердского острога в декабре 2017 года старейшинам города

Не отвечает на запрос «Курьер. Среда. Бердск» бизнесмен Александр Илющенко из Бердска. 10 июля редакция поинтересовалась у владельца пансионата «Лесной сказки», семейного парка отдыха «Ремикс» и застройщика этнопарка «Бердский острог» о том, как он относится к судебным тяжбам с администрацией Бердска. «Курьер. Среда. Бердск»задал 7 вопросов господину Илющенко, волнующих жителей Бердска. но ответа так и не дождался.

Напомним, 18 июня городская власть подала апелляционную жалобу в суд в отношении бизнесмена с просьбой о признании незаконным технического плана сооружения, признании права собственности отсутствующими. А также к кадастровому инженеру Евгении Чумбей и Александру Илющенко.

С чего все началось

В конце 2018 года Илющенко обратился в администрацию Бердска за продлением договора аренды на два из пяти земельных участков. По условиям договора, продление возможно, если на земельном участке существует незавершенное строительство однократно на три года. Либо, если на арендованной земле стоит объект завершенного строительства. Тогда договор аренды можно продлить на 49 лет.

Но, по словам чиновников, у Илющенко не было ни того, ни другого. Администрация отказала в продлении договора, но бизнесмен оформил в единый объект бассейн, набережную, пансионат и беседки ТСЖ «Изумрудного».

Теперь у мэрии нет оснований отказывать в продлении договора аренды или сносить незаконное строительство. Он аргументировал тем, что пансионат является основным объектом, а все остальные — и набережная на ул. Попова с бассейнами и парком отдуха, и Изумрудные — вспомогательные. Такое разрешает статус ЕКО.

По оценке чиновников, Илющенко незаконно «присвоил» землю. Параллельно в арбитражный суд Новосибирска поступил иск в отношении Росреестра, зарегистрировавшего обширный земельный участок как «единый комплекс».

Илющенко претендует на выкуп. Кадастровый инженер посчитал, что это единые объекты. Росреестр зарегистрировал ЕКО Илющенко после того, как это узаконила кадастровая служба. Кадастровые работы по единому комплексу не проводились, но разные участки каким-то образом соединили и зарегистрировали

Власть Бердска надеется признать в суде незаконными действия Росреестра и обязать кадастровую палату исключить из ЕГРН запись о постановке на государственный кадастровый учет, как единого недвижимого комплекса и аннулировать в ЕГРН запись о регистрации права собственности на единый недвижимый комплекс.

Участников процесса становится больше

Судья рассмотрела жалобу 9 июля 2019 года. В этот день администрация Бердска заявила ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчика общество с ограниченной ответственностью «Центр правового, информационного и технического развития».

Илющенко не возражал по поводу удовлетворения заявленного ходатайства. Кроме того, чиновники заявили ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора — ТСЖ «Изумрудный». Александр Петрович возражал по поводу удовлетворения заявленного ходатайства. Но суд, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворил заявленное ходатайство.

Также в материалы дела от Илющенко поступило письменное ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора — Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. Чиновники не возражали по поводу удовлетворения заявленного ходатайства. И суд его удовлетворил.

— Принимая во внимание привлечение к участию в деле соответчика, третьих лиц, а также необходимость представления и исследования дополнительных доказательств, суд откладывает рассмотрение дела, — гласит документ Арбитражного суда Новосибирска.

Судья предложила продолжить судебное разбирательство 19 сентября 2019 года.

Ответа от Илющенко нет

А тем временем с момента, когда редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила в адрес бизнесмена запрос, минуло 28 дней. Хотя согласно закону о СМИ организации, органы местного самоуправления и государственные органы обязаны предоставлять информацию по запросу редакции в течение 7 дней. В том случае, когда невозможно предоставить запрашиваемую информацию в указанный срок, организация должна вручить уведомление об отсрочке в течение 3 дней с даты получения запроса.

Однако ни того, ни другого от Александра Илющенко «Курьер. Среда. Бердск» не дождался. Кроме того, редакции направила повторный запрос бизнесмену. Но и на него ответ не поступил.

К слову сказать, в настоящий момент специальной санкции за непредоставление информации по запросу редакций СМИ не установлено. По общему правилу и в соответствии со ст. 5.39 КоАП РФ за отказ в предоставлении таковой, в предусмотренных федеральными законами случаях, установлен штраф – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Напомним, экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин уже платил штраф по решению мирового суда за игнорирование наших запросов.

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает ждать официальный ответ на редакционный запрос от Александра Илющенко.