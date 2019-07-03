В единую территорию объединил «Лесную сказку», набережную и бассейн «Ремикс» бизнесмен Илющенко из Бердска

Бизнесмен Александр Илющенко, известный как застройщик этнопарка «Бердский острог» и как давший взятку в размере 3 млн рублей экс-мэру Илье Потапову на теплоходе «Ремикс», снова судится. На этот раз он воюет с администрацией Бердска в арбитражном суде Новосибирска. 18 июня городская власть подала апелляционную жалобу в суд в отношении бизнесмена с просьбой о признании незаконным технического плана сооружения, признании права собственности отсутствующими. Судья рассмотрит жалобу 9 июля 2019 года.

Объединил землю в обход мэрии

Все началось с того, что в конце 2018 года, когда Илющенко обратился в администрацию Бердска за продлением договора аренды на два из пяти земельных участков. По условиям договора, продление возможно, если на земельном участке существует незавершенное строительство однократно на три года. Либо, если на арендованной земле стоит объект завершенного строительства. Тогда договор аренды можно продлить на 49 лет. Но, по словам чиновников, у Илющенко не было ни того, ни другого. Администрация отказала в продлении договора, но бизнесмен оформил в единый объект бассейн, набережную, пансионат и беседки ТСЖ «Изумрудного». Теперь у мэрии нет оснований отказывать в продлении договора аренды или сносить незаконное строительство. Но бизнесмен обратился в органы власти с просьбой приобрести в собственность большую территорию вокруг «Лесной сказки». Он аргументировал тем, что пансионат является основным объектом, а все остальные — и набережная на ул. Попова с бассейнами и парком отдуха, и Изумрудные — вспомогательные. Такое разрешает статус ЕКО.

По оценке чиновников, Илющенко незаконно «присвоил» землю. Параллельно в арбитражный суд Новосибирска поступил иск в отношении Росреестра, зарегистрировавшего обширный земельный участок как «единый комплекс». Речь идет о территории от Изумрудного городка до набережной «Ремикс». В объединенный участок входит и пансионат «Лесная сказка», находящийся в собственности предпринимателя. Но суд отказал в удовлетворении иска горадминистрации.

Теперь Илющенко претендует на выкуп. Кадастровый инженер посчитал, что это единые объекты. Росреестр зарегистрировал ЕКО Илющенко после того, как это узаконила кадастровая служба. Кадастровые работы по единому комплексу не проводились, но разные участки каким-то образом соединили и зарегистрировали

Власть Бердска надеется признать в суде незаконными действия Росреестра и обязать кадастровую палату исключить из ЕГРН запись о постановке на государственный кадастровый учет, как единого недвижимого комплекса и аннулировать в ЕГРН запись о регистрации права собственности на единый недвижимый комплекс.

Чиновники мотивировали свои требования тем, что отсутствовали правовые основания для объединения отдельных объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности Александру Илющенко в единый недвижимый комплекс, поскольку между объектами не имеется технологической и физической связи, ряд объектов возведены самовольно и разрешение на строительство не выдавалось, объекты находятся на разных земельных участках, с разными видами разрешенного использования, находящихся в различных территориальных зонах, при этом один земельный участок предоставлен в бессрочное пользование ТСЖ «Изумрудный» и объекты на нем возведены с целью благоустройства придомовой территории.

Кроме того, бердская власть считает, что технический план, представленный ИП Илющенко А.П. в Управление Росреестра, содержит недостоверную информацию, поскольку земельный участок не принадлежит и никогда не принадлежал на праве собственности Илющенко, а другие участки не являются смежными и не имеют точек соприкосновения ни в одном месте. Кроме того, набережная, причал, скейтпарк, универсальная детская игровая площадка, бассейн, вспомогательное строение №1, парковка, больверк, беседка большая и малая, баскетбольная площадка, открытый водоем с мостиком, место отдыха и теннисный корт не могут являться вспомогательными объектами к основным объектам недвижимости — пансионату круглосуточного функционирования и спального корпуса.

-Набережная, причал, скейтпарк, универсальная детская игровая площадка, бассейн, вспомогательное строение №1, парковка, больверк были построены в рамках строительства набережной, в соответствии с видом разрешенного строительства на земельных участках, предоставленных предпринимателю специально для этой цели. Указанные объекты не могут быть вспомогательными объектами к объектам капитального строительства, расположенным на другом земельном участке, имеющем иной вид разрешенного использования, находящемся в иной территориальной зоне, предоставленном для иных целей, — гласит документ.

Бассейн «Ремикс» обслуживает пансионат

Власть Бердска сдала в аренду Илющенко три земельных участка, на которых расположены объекты, включенные в единый недвижимый комплекс, и полагает, что регистрирующий орган должен был запросить мнение администрации Бердска по поступившему от Илющенко заявлению о регистрации единого недвижимого комплекса.

-Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением. В настоящее время цель предоставления в аренду земельного участка «для благоустройства и строительства набережной» не достигнута, объекты, предназначенные для обеспечения качественного и разнообразного отдыха у воды, не построены, участок не соответствует площади расположенных на нем объектов недвижимости. Администрация считает, что спора о праве собственности в данном случае не имеется, поскольку просит исключить из ЕГРН запись о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, как единого недвижимого комплекса, не оспаривая права собственности ИП Илющенко А.П. на отдельные объекты недвижимости, входящие в данный комплекс, — резюмировала представитель администрации Наталья Гончарова.

Но кадастровая палата и управление Росреестра с заявленными требованиями не согласились, предположив, что администрацией не приведены нормы права, которые были нарушены заинтересованными лицами при постановке на кадастровый учет ЕНК, что не доказано нарушение прав и интересов администрации, поскольку даже при удовлетворении требования, отдельные объекты недвижимого имущества, входящие в ЕНК, будут находиться на земельных участках, и собственник имеет преимущественное право аренды этих участков, земельные участки и ранее были предоставлены Илющенко А.П. в аренду.

Бизнесмен Илющенко тоже не согласился с доводами чиновников, так как считает, что он как собственник объектов недвижимого имущества правомерно принял решение об объединении этих объектов.

Все объекты изначально создавались с целью развития рекреационной зоны в пансионате «Лесная сказка», группы объектов поделены на профильные зоны, как того требует законодатель. Все объекты имеют неразрывную функциональную связь через территорию средств размещения и общую направленность в виде достижения цели осуществления комплекса услуг по организации оздоровления, отдыха, размещения, питания, физкультурно-оздоровительных услуг и организации досуга не только клиентов пансионата, но и иных граждан, что в свою очередь и является по определению рекреационной услугой, для полноценного оказания которой необходим объект недвижимости «Пансионат», как единый недвижимый комплекс, — заявил в суде Александр Петрович.

По его словам, объекты обеспечивают качественный, комфортный и разнообразный отдых в прибрежной зоне, цели предоставления земельного участка для благоустройства набережной достигнута.

-Именно администрация принимала решения в составе комиссии о вводе ряда объектов в эксплуатацию. Ошибочное указание на право собственности в отношении земельного участка в техническом плане является опиской, но данный участок принадлежал на праве аренды, то есть имеется законное владение, в связи с чем, такая ошибка не свидетельствует о недостоверности данных технического плана, — парировал Илющенко.

Беседки элитного ТСЖ «Изумрудного» построили для Лесной сказки?

Стоит отметить, что кроме администрации ТСЖ «Изумрудный» оспаривает права собственности Илющенко на объекты, расположенные в границах земельного участка. Но решением бердского городского суда 29 мая 2018 года в удовлетворении требований было отказано. Суд пояснил, что спорные объекты не создавалась за счет средств участников строительства многоквартирных домов в городке Изумрудный, строились за счет средств застройщика ООО «СибинвестСтрой», за которым и были зарегистрированы права на объекты, а в последующем Илющенко А.П. выкупил эти объекты.

Впервые публично высказались о «захвате земель» жители Изумрудного летом 2017 года. Узнали они об этом якобы неожиданно, когда заказали проект планировки территории. ТСЖ «Изумрудный» решило оформить земельные участки под каждым жилым домом и другими строениями, например, ЦТП.

ТСЖ «Изумрудный» выступает в качестве третьей стороны и в арбитражном суде по иску мэрии, считающей незаконным объединение земли в единый комплекс.

— 1 января 2002 года ООО «СибинвестСтрой» передал участки в ТСЖ «Изумрудный» по актам приемки-передачи основных средств в эксплуатацию. Соответственно строительство указанных объектов осуществлялось не с целью, которую указывает Илющенко, а исключительно с целью благоустройства придомовой территории в соответствии с генеральным планом, — высказались в суде представители ТСЖ «Изумрудного».

Более того, разрешенное использование земельного участка, на котором расположена часть объектов — для среднеэтажной застройки, соответственно объекты могли быть построены исключительно для благоустройства придомовой территории, а не для благоустройства и строительства набережной и не для рекреационных услуг Пансионата Лесная сказка, уверены жители «Изумрудного».

Но суд придерживался иного мнения. Так, пансионат представляет собой хозяйственный объект с завершенным циклом оказания услуг по оздоровлению и отдыху, состоящий из совокупности объединенных этим единым назначением зданий и сооружений. По мнению судьи, доводы администрации, что ряд объектов являются самовольными постройками несостоятельны, поскольку еще 25 января 2000 года администрация создала комиссию приемки законченного строительством объекта. На указанные объекты зарегистрировано право собственности за ООО «Сибинвестстрой» в 2001 году, оформлены технические паспорта. Права Илющенко получил на набережную, площадью 2395 кв.м, причал, площадью 1400 кв.м, универсальную детскую игровую площадку, площадью 37482 кв.м, бассейн, площадью 5850 кв.м, вспомогательное строение №1, площадью 1650 кв.м, парковку, площадью 1858 кв.м, больверк, площадью 1775 кв.м, скейтпарк, площадью 6915 кв.м. в 2011 году. В силу положений ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство таких объектов не требовалось, сослалась на закон судья Татьяна Наумова.

Суд постановил, что возведенные объекты не отвечают указанным Илюшенко целям не доказано администрацией, поскольку, проект благоустройства набережной отсутствует, какие конкретно объекты должны были быть возведены договор информации не содержит, как и постановление о предоставлении земельного участка на праве аренды, поэтому арбитражный суд отказал в удовлетворении иска администрации к бизнесмену Илющенко.

300 тыс. рублей готов по суду заплатить бизнесмен за аренду земли «Бердского острога»

Кроме того, бердская мэрия через суд пытается урегулировать арендную плату за землю, предоставленную Александру Илющенко под строительство «Бердского острога». Он полагает, что платить за муниципальный участок должен 240 тыс. рублей в год. Когда администрация предложила заключить договор аренды на условиях оплаты в размере 1 млн рублей. Судебная экспертиза показала, что город может сдать огромный участок бизнесмену всего за 300 тыс. рублей в год. Но администрация Бердска намерена обжаловать и это решение суда.

Договор аренды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заключен в 2013 году. Изначально годовая арендная плата для Илющенко была установлена в размере 20 тыс. рублей, но сумму арендной платы пересмотрели и увеличили. Сначала парк «Бердский острог планировали открыть в 2016 году к 300-летию города. Потом назвали новую даты — июнь 2018-го. Пока «Бердский острог» не работает.