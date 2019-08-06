Делать парковку начали у построенного детсада в Южном микрорайоне Бердска

6 августа начинают отсыпать площадку под парковку. На этой неделе начнут завозить щебенку и делать стоянку, сообщил руководитель УКСа.

Скоро у детского сада в Южном микрорайоне появится парковка

5 августа на совещании в мэрии Бердска начальник управления капитального строительства Антон антонов рассказал, что начинаются дорожные работы у детского сада в Южном микрорайоне Бердска. Скоро здесь будет сделана парковка.

— 6 августа на детский сад должны завести технику, начинают отсыпать площадку под парковку. Сейчас вопрос решается с подключением (мощностей — прим. ред.). На этой неделе начнут завозить щебенку и делать стоянку, — пояснил Антон Владимирович.

Напомним, что новый детский сад будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. Сейчас в садик завозят оборудование и мебель. Начали строить дороги. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «ДорСиб Плюс», выигравшая аукцион на 74 млн рублей, должна успеть к началу учебного года.

Необходимо построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.

Дорожникам предстоит положить асфальт на проезжей части, сделать тротуары, поставить ограждения и дорожные знаки. Появится удобный проезд и к садику, и к школе, которая строится рядом.