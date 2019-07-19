Печки и кровати завозят в построенный детсад в микрорайоне Южном Бердска

Построенный садик наполняют «начинкой». Осталось проложить к нему дороги. Компания «ДорСиб Плюс», выигравшая аукцион на 74 млн рублей, должна успеть к 1 сентября.

Строительные и отделочные работы в новом здании сада в Южном микрорайоне завершены

Строительство и отделка детского сада в микрорайоне Южном Бердска завершены. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 18 июля сообщил прораб. В этот день генподрядчик прислал очередную комиссию на объект. Состоялось совещание. Сейчас в садике идут последние приготовления к встрече воспитанников в новом учебном году.

По словам начальника бердского управления образования Жанны Тузовой, в новом детсаду начали монтировать оборудование, завозят инвентарь, мебель и бытовую технику.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в садик в Южном купили холодильники за 800 тыс. рублей. 1,9 млн рублей потратили на покупку электроплит, хлебопечек, машинок для резки продуктов. Оборудование для прачечной купили на 2,5 млн рублей.

Новый сад, являющийся структурным подразделением детсада №2 «Дельфин», распахнет свои двери 1 сентября 2019 года.

В детсаду будет свой спортивный зал, лифт для маломобильных малышей, яркие и современные игровые комнаты, уютные спальни, просторные площадки для прогулок, центральный вход снабжен пандусом.

Комплектование детского сада начнется перед его открытием. Часть детей переведут в микрорайон Южный из других детсадов, часть направят из очереди. Здание сада общей площадью порядка 5 тысяч кв. м. рассчитано на 220 мест, 12 групп, в том числе 4 группы для детей раннего возраста по 15 детей в группе и 8 групп дошкольного возраста по 20 детей в группе.

Дорога к саду

Пока вокруг садика в Южном грязь после дождя

Уже с понедельника, 22 июля, компания «ДорСиб Плюс» приступит к строительству дороги к детскому саду. Эта фирма выиграла аукцион, став единственным участником, и фактически уже начала подготовительные работы, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления капстроительства Антон Антонов.

До 1 сентября компании необходимо освоить 74 млн рублей и построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.

Дорожникам предстоит положить асфальт на проезжей части, сделать тротуары, поставить ограждения и дорожные знаки. Пока вокруг нового детсада распутица.

Но уже через полтора месяца появится удобный проезд и к садику, и к школе, которая строится рядом.

Скоро в школу

Школа строится по соседству с новым садиком в Южном

Новый детский сад в Бердске, строящийся в рамках национального проекта «Демография». Стоимость строительства составляет порядка 220 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – порядка 115 млн рублей, федерального – более 103 млн.

Уже протянули газ к образовательным учреждениям в Южном. Протяженность магистрального газопровода высокого давления составила 1,7 км стоимость — 10 млн рублей. Газовую котельную ярко-желтого цвета поставили ближе к строящейся школе. Ее, рассчитанную на 1000 учеников, сдадут через год — к 1 сентября 2020-го. Общая стоимость строительства двух объектов — около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном 14 сентября 2018 года.

Главный вход с пандусом

Последние приготовления к открытию садика

Прогулочные площадки в новом детсаду ждут детей