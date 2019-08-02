Лишь 47 тыс. рублей из 500 млн штрафа за взятку выплатил экс-замглавы Бердска Мухамедов

Владимир Ибрагимович каждый месяц гасит долг по 990 рублей. Ему предстоит заплатить и исполнительный сбор в размере 35 млн рублей.

Владимир Мухамедов отправился в колонию за взятку

Продолжает отбывать срок за взяточничество и другие коррупционные преступления экс-заместитель мэра Владимир Мухамедов. Напомним, его в апреле 2015 года приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей.

Заместитель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Тишечко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что осужденный Владимир Мухамедов не отбывает наказание в исправительных учреждениях УИС Новосибирской области.

Ранее Мухамедов отбывал срок в ИК-14 Тогучинского района. В ведомстве уточнили, что Владимир Ибрагимович отбывает наказание в колонии другого регионе. Но оглашать его местоположение в ведомстве не стали — ст. 17 УИК РФ запрещает разглашать персональные сведения осужденных.

Стоит отметить, что перевод Мухамедова может быть связан с его состоянием здоровья либо ради обеспечения его личной безопасности или при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в конкретном исправительном учреждении.

Кроме того, экс-чиновник не просил об условно-досрочном освобождении. Стоит сказать, что осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему первому вице-мэру Бердска Владимиру Мухамедову. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018 года вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича.

Согласно сайту ФССП Новосибирской области, уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания, на сегодняшний день составляет 499 952 446 рублей. Кроме того, Владимир Мухамедов должен оплатить исполнительский сбор в размере 35 000 000 рублей. Получается, что осужденный погасил долг лишь на 47 554 рублей. А это по 990 рублей в месяц.