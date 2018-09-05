Путин отказался помиловать осужденного за взятки бывшего первого вице-мэра Бердска Мухамедова

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему первому вице-мэру Бердска Владимиру Мухамедову. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018 года вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 сентября, рассказала друг и соратник по партии осужденного Евгения Полиновская.

По ее словам, вся судебная и исправительная системы страны устроены так, что «пощады» ждать не приходится. Примером того, считает Полиновская, может служить и реакция Верховного суда на многочисленные жалобы Мухамедова, и сам приговор — «убийцам дают меньше».

-Человек сидит ни за что. Дикий приговор. У человека жизнь сломана, — полагает Евгения. — Областная комиссия (по помилованию — прим. ред.) согласилась единогласно, потому что здесь прекрасно знают подробности этого дела. А московская отказала. Президент формально подписывает.

По ее мнению, «никто ничего не рассматривал», поэтому и аргументов для отказа в помиловании никаких нет:

-И Верховный суд точно также. Вся система правосудия так устроена.

Евгения рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что периодически она созванивается с Владимиром Ибрагимовичем, который отбывает срок в тогучинской колонии строгого режима. Иногда отправляют передачи:

-Мы его не бросаем. Как и Потапова.

Но Полиновская опасается, что любая публичная информация о Мухамедове — это повод «позлорадствовать тем, кто организовал все это против него».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку в 2 млн рублей от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.