Пошли трещинами стены 4-этажки на ул. Кирова от тяжелой техники со стройки бизнесмена Голубева в Бердске

Жители жалуются на постоянные шум, пыль и грязь. Считают, что прохождение грузовиков к стройке детсада по двору привело к разрушению дома. В мэрии их домыслы сравнивают с фантастикой.

Каждый день под окнами бердчанки проходит тяжелая техника

Устали жить от постоянного шума и грязи стройки жители дома №5 по ул. Кирова в Бердске. К тому же, они считают, что именно от регулярно курсирующих по их двору грузовиков и другой тяжелой техники к ремонтируемому детскому саду, пошел трещинами и стал осыпаться их дом, которому ни много ни мало, а в следующем году исполнится 60 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 20 млн рублей купила двухэтажное здание по адресу дом № 2/1 по улице Кирова бердская горадминистрация у бизнесмена Виктора Голубева. В новые помещения перебрались Комплексный центр социального обслуживания и отдел пособий и социальных выплат. Здание по адресу ул. К.Маркса, 55, где располагались данные службы, Виктор Голубев купил за такую же сумму. Он решил провести реконструкцию здания бывшего детсада и использовать его по этому же направлению. На условиях муниципально-частного партнерства.

Сдают нервы от шума и грязи со стройки

Жительнице дома №5 по ул. Кирова Елене Ивановой, впрочем, как и остальным соседям, с самого первого дня начала работ не понравилось такое соседство со стройкой. Дальше — хуже. Все, что происходит, Елена начала снимать на телефон. Делала фотографии и видео.

— Стройка началась со 2 декабря. Мы думали, что они просто отремонтируют здание и заселят его детьми. А там котлован копали под бассейн, четырехэтажное здание возвели, еще нулевой там этаж. Забор снесли. Соседи померили рулеткой— 80 см нашей придомовой территории забрали при установке нового забора. В субботу, 27 июля, сижу в кресле, а меня трусит. А они там щебенку выравнивают. У меня в доме вся посуда дребезжит. Ближе к вечеру поехала к дочери — дом был целый, когда через пару часов вернулась, то отвалился угол. Все это от постоянных вибрации и курсирующей тяжелой техники. Дому в следующем году 60 лет будет. Стоял себе и стоял, а тут за лето рассыпался. Заливали опалубку полностью вокруг дома — ее разрушили колеса грузовиков. Под моим окном такая царапина прочерчена — бортом задели или краном. Весной что-то вскрывали под окнами, вся вода пошла в подвал, фундамент подмыло — яма образовалась. А сейчас пошли щели по стенам в подвал. На днях подошла к женщинам, которых вижу постоянно на стройке, и спросила, имеют ли они отношение к ней. Ответили утвердительно. Говорю, что дом уже весь рассыпается, а они в ответ, мол, обращайтесь в свою управляющую компанию, мы здесь ни при чем, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова.

Автор видео Елена Иванова



Елена Иванова возмущена, что их никто не известил и не спросил, прежде чем начинать стройку.

— От этой стройки страдают все жители дома. На втором этаже живет семья, в которой недавно родился мальчонка. Так его мама не может пеленки посушить — от пыли стройки они становятся все грязные. Не может форточки открыть, чтобы комнату проветрить. Шум и загазованность не дадут ребенку спать. Я и сама за лето ничего не сделала. Не просушила одежду, не помыла окна. Ужасный шум. Сижу смотрю телевизор и не слышу, что по нему говорят. Жужжание пил, стук молотков, грохот проезжающих машин. На стройке кипит работа с 7.30 до 21.00. без выходных дней. И у нас нет выходных, — возмущалась бердчанка.

Елена даже нашла прораба и указала ему на то, что машины со стройки заездили их клумбу. Он пообещал, что скажет, чтобы в этом месте техника не проходила. Начали ездить мимо мусорки, но там припарковывают автомобили, и машины на стройку не могут проехать. И поехали опять по двору дома №5. Другого подъезда к детскому саду нет. Получается так, что вся техника проезжает прямо под окнами Елены Ивановой, проживающей на первом этаже.

Иванова разузнала, что закончат реконструкцию детсада ко Дню города. Говорит, что все жители дома ждут не дождутся этого события.

— Нервы на пределе. Нельзя жить в постоянной грязи и шуме. После дождей такая грязь — не проплыть. Женщина не может выйти с коляской, чтобы погулять с ребенком. Другая девочка медсестрой работает. Сутки отработает, ей нужно приехать поспать. А как поспать, если на стройке строители долбят, жужжат и матерятся. Пожилым людям тоже отдых нужен. Мне еще в мае сказали, чтобы мы потерпели до сдачи объекта. Да сколько можно терпеть? — расстраивалась Иванова.

Дорога на стройку — на контроле мэрии

Обращения по поводу выноса грязи во дворы с данной стройплощадки со стороны жителей уже были, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» и.о. начальника административно-технической инспекции Ольга Гончарова.

— Мы вели с руководством разговор о том, чтобы они очищали дорогу. На днях выезжали на место — дорога была чистой. Данный вопрос стоит на контроле в администрации города, — пояснила Гончарова.

Строительство завершится через неделю

— Строители проводили замену коммуникаций, поэтому велись работы на соседней территории. В любом случае они проведут благоустройство. Реконструкция детского сада завершится уже через неделю. И причин волнения у жителей я уже не вижу. То что в процессе проезда машин через двор отвалился угол дома и сам дом пошел трещинами — это уже что-то из области фантастики. Грузовики ездят везде — у других же домов от этого углы не обваливаются. Стройка идет, нужно немного потерпеть. Строители делают благое дело. После окончания реконструкции несомненно территория в районе детсада преобразится в лучшую сторону, — подчеркнул начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий

Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, настоящими правилами, иными муниципальными правовыми актами города Бердска.

1. Ответственные лица обязаны:

1) установить по всему периметру территории строительной площадки типовое ограждение в соответствии с проектной документацией;

2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки;

3) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной площадки, защитных экранов и козырьков тротуарных пешеходных зон, их чистотой, своевременной очисткой их от грязи, снега, информационно-печатной продукции;

4) разместить при въезде на территорию строительной площадки паспорт строительного объекта и содержать его в надлежащем состоянии;

5) обустроить прилегающую к строительной площадке территорию в соответствии с установленными требованиями;

6) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке с твердым покрытием (дорожные плиты, асфальт, бетон), внутриплощадочные проезды, тротуары, пункты мытья колес и временные площадки для отстоя транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

7) обеспечить ежедневную уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, в том числе подъездов и тротуаров, от грязи и мусора, снега и льда, предусматривать противопылевые мероприятия при сносе объектов капитального строительства, ремонте фасадов и содержании внутриплощадочных проездов и тротуаров строительных площадок (смачивание, оснащение защитными сетками и т.п.);

8 ) вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специально оборудованные отвалы;

9) обеспечить при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

10) ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при производстве строительных работ (в том числе за территорией строительной площадки) с восстановлением нарушенного благоустройства в полном объеме;

11) производить влажную уборку ограждения строительной площадки не реже одного раза в месяц;

12) обеспечивать покраску лицевой стороны панелей бетонного или деревянного ограждения два раза в год (весной, осенью);

13) не допускать вынос транспортными средствами мусор, грязь, грунт за пределы строительной площадки;

14) выполнять иные требования по содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Бердска.

Запрещается:

1) приступать к работам по организации строительной площадки и обустройству прилегающей к ней территории без наличия разрешения на строительство;

2) организовывать и проводить вблизи жилой зоны строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, сопровождающиеся нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, с 22.00 до 07.00 часов в рабочие дни, с 22.00 до 09.00 часов в выходные, нерабочие и праздничные дни;

3) устанавливать ограждение строительных площадок за пределами отведенной для строительной площадки территории;

4) складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения в границах земельного участка;

5) выбрасывать, размещать и складировать за территорией строительной площадки оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, снег, отходы строительного производства, бытовые вагончики;

6) сжигать мусор и отходы строительного производства;

7) проводить работы по выносу подземных инженерных коммуникаций, осуществляемые за территорией строительной площадки, без получения разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на право проведения земляных работ, утвержденным постановлением администрации города Бердска (далее — разрешение на проведение земляных работ).