За 20 млн рублей хочет купить новостройку крупного бизнесмена Виктора Голубева власть Бердска
В новом 2-этажном нежилом здании расположится Комплексный центр соцобслуживания. Здание, где сегодня соцслужба арендует помещение, мэрия продала за 20 млн рублей. После реконструкции там откроют частный детсад.
Начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель предложил внести изменения в бюджет города
За 20 миллионов рублей хочет купить построенное двухэтажное здание по адресу дом № 2/1 по улице Кирова чиновники Бердска. Об этом рассказал начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель на депутатском комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству сегодня, 8 ноября. В связи с этим, Евгений Шмендель предложил внести изменения в бюджет города на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 года. Депутаты поддержали проект решения единогласно. Окончательное решение по покупке нового здания, народные избранники примут на очередной сессии депутатов 15 ноября.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что здание, в котором сегодня Комплексный центр социального обслуживания населения арендует помещение, продано. Здание бывшего радиозаводского детсада мэрия продала за такую же сумму — 20 миллионов рублей.
В октябре этого года строительство будущего муниципального здания шло полным ходом
В городе ходили слухи о сносе здания бывшего детсада и строительстве на его месте жилого дома. Однако «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что старое здание сносу не подлежит: бывший детсад предприниматель Бердска реконструирует и будет использовать по прямому назначению. В ближайшее время обновленный детский сад распахнет свои двери для маленьких жителей города, но на условиях муниципально-частного партнерства.
В здание дома № 2/1 по улице Кирова планируется переезд Комплексного центра соцзащиты населения Бердска. Пока это только в планах. До новоселья необходимо соблюсти все формальности и путем электронных торгов выбрать новое пристанище для сотрудников социальной службы.
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