За 20 млн рублей хочет купить новостройку крупного бизнесмена Виктора Голубева власть Бердска

За 20 миллионов рублей хочет купить построенное двухэтажное здание по адресу дом № 2/1 по улице Кирова чиновники Бердска. Об этом рассказал начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель на депутатском комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству сегодня, 8 ноября. В связи с этим, Евгений Шмендель предложил внести изменения в бюджет города на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 года. Депутаты поддержали проект решения единогласно. Окончательное решение по покупке нового здания, народные избранники примут на очередной сессии депутатов 15 ноября.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что здание, в котором сегодня Комплексный центр социального обслуживания населения арендует помещение, продано. Здание бывшего радиозаводского детсада мэрия продала за такую же сумму — 20 миллионов рублей.

В городе ходили слухи о сносе здания бывшего детсада и строительстве на его месте жилого дома. Однако «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что старое здание сносу не подлежит: бывший детсад предприниматель Бердска реконструирует и будет использовать по прямому назначению. В ближайшее время обновленный детский сад распахнет свои двери для маленьких жителей города, но на условиях муниципально-частного партнерства.

В здание дома № 2/1 по улице Кирова планируется переезд Комплексного центра соцзащиты населения Бердска. Пока это только в планах. До новоселья необходимо соблюсти все формальности и путем электронных торгов выбрать новое пристанище для сотрудников социальной службы.