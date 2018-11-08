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За 20 млн рублей хочет купить новостройку крупного бизнесмена Виктора Голубева власть Бердска

В новом 2-этажном нежилом здании расположится Комплексный центр соцобслуживания. Здание, где сегодня соцслужба арендует помещение, мэрия продала за 20 млн рублей. После реконструкции там откроют частный детсад.

8.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
За 20 млн рублей хочет купить новостройку крупного бизнесмена Виктора Голубева власть Бердска

Начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель предложил внести изменения в бюджет города

За 20 миллионов рублей хочет купить построенное двухэтажное здание по адресу дом № 2/1 по улице Кирова чиновники Бердска. Об этом рассказал начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель на депутатском комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству сегодня, 8 ноября. В связи с этим, Евгений Шмендель предложил внести изменения в бюджет города на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 года. Депутаты поддержали проект решения единогласно. Окончательное решение по покупке нового здания, народные избранники примут на очередной сессии депутатов 15 ноября.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что здание, в котором сегодня Комплексный центр социального обслуживания населения арендует помещение, продано. Здание бывшего радиозаводского детсада мэрия продала за такую же сумму — 20 миллионов рублей.

За 20 млн рублей хочет купить новостройку крупного бизнесмена Виктора Голубева власть Бердска

В октябре этого года строительство будущего муниципального здания шло полным ходом

В городе ходили слухи о сносе здания бывшего детсада и строительстве на его месте жилого дома. Однако «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что старое здание сносу не подлежит: бывший детсад предприниматель Бердска реконструирует и будет использовать по прямому назначению. В ближайшее время обновленный детский сад распахнет свои двери для маленьких жителей города, но на условиях муниципально-частного партнерства.

В здание дома № 2/1 по улице Кирова планируется переезд Комплексного центра соцзащиты населения Бердска. Пока это только в планах. До новоселья необходимо соблюсти все формальности и путем электронных торгов выбрать новое пристанище для сотрудников социальной службы.


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