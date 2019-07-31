Потеряли 96-летнюю фронтовичку после подарка от фонда в виде квартиры в Бердске

Фронтовичка Мария Левина обращалась за помощью к Путину

Несколько дней не может дозвониться до сына фронтовички Марии Левиной соцслужбы Бердска. Борис Александрович не берет телефон. А Мария Игнатьевна, которой 16 сентября исполнится 97 лет, не берет трубку, так как не слышит. Без предварительного звонка Левины не отрывают ворота.

Начальник отдела соцзащиты бердской мэрии Наталья Скоромных предполагает, что Борис Левин отсутствует дома, так как оформляет документы на квартиру, которую им подарил благотворительный фонд «+7». Новое жилье в доме №7 на ул. К. Маркса по желанию Марии Игнатьевны оформляют на сына. Именно 31 июля сделка должна завершится. Хотя ключи от квартиры Левины получили еще 22 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Наталья Скоромных предполагает, что Мария Игнатьевна и Борис Александрович еще не переехали и все-еще живут в своем старом доме.

— Соседи не видели переезда. Несмотря на то, что им пообещали меблированную квартиру, какие-то пожитки, вещи они же все равно будут брать с собой, — полагает Наталья Юрьевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мария Игнатьевна мечтала отметить новоселье с частушками и гармонистами.

Поскольку новая квартира от фонда оформлена на Бориса Леваина, его заслуженная мать остается нуждающейся в улучшении жилищных условий. Поэтому участница Великой Отечественной войны получит полагающиеся ей по президентской программе 1,6 млн рублей из областного бюджета на покупку квартиры, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин. Левины собирались вложить сбережения, деньги от продажи старенького дома и добавить на покупку хорошей квартиры. Стоит отметить, что кроме Бориса у Марии Игнатьевны есть еще две дочери и внуки.

Ее правда

С 2015 года Левина добивалась признания ее щитового дома 1961 года постройки аварийным и права на получение денег по президентской программе переселения участников Великой Отечественной войны в благоустроенное жилье, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И добилась. Администрация по просьбе фронтовички установила в доме унитаз и ванну, чтобы Марии Игнатьевне не нужно было выходить на улицу и падать в бане, как это бывало. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ее 68-летний сын Борис, пользоваться этими благами цивилизации не позволяют грунтовые воду, залившие сливную канализацию. Централизованную построить невозможно по техническим причинам — ее нет в том месте частного сектора.

По словам начальника бердского отдела соцзащиты Натальи Скоромных, Мария Левина отказывается от социальных услуг, ссылаясь на помощь сына.

— В 2015 году Мария Игнатьевна озвучила проблему необходимости ремонта крыши. Депутат Заксобрания Молодавский доставил стройматериалы. Но Борис Александрович отказался, так как решил ремонтировать самостоятельно. Кроме того, от них поступило заявление об оказании материальной помощи. Из депутатского фонда было выделено 65 тыс. рублей. Все обращения Марии Игнатьевны оперативно решаются социальными службами, — заверила Наталья Юрьевна.

Тогда же участнице войны предложили однокомнатную квартиру в доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Но Левина отказалась. Как и через три года. Между тем, по словам Скоромных, 36-метровая квартира до сих пор зарезервирована за Марией Игнатьевной. И переехать туда она может в любое время. У фронтовички свои аргументы против: она отказывается от временного жилья, поскольку хочет жить, как и сейчас, вместе с сыном и иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем. Не изменила своего решения Мария Левина и сейчас. Она уверена, что чиновники ее обманывают: двум вдовам фронтовиков дали жилье, а ей, действительно воевавшей, «нюхавшей порох» на Северном фронте, отказали. Об этом Мария Игнатьевна со слезами на глазах рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

— Дали вдовам, а про меня забыли. Я действительно фронтовичка. Я все на своей шкуре испытала, в окопах в грязи лежала. От власти нет толку. Ничего мне не дали. Ничего! Мне обязаны дать квартиру. Мужу моему, фронтовику-инвалиду без ноги, тоже были обязаны. Бог здоровье дал, сама всю жизнь все ворочала. Ни у кого ничего не просила. А теперь засуетились, когда мне уже на кладбище пора. Довели до истерики. Только унитаз за дверью поставили. А где моя квартира? Был приказ Путина. Где мои деньги? Вот это правда, — возмущена Мария Игнатьевна.