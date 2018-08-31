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Останки пяти бойцов нашли в Долине смерти поисковики отряда «Кондор» из Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин на торжественном приеме «кондоровцев», отметил: те, кто впервые оказались в экспедиции запомнят это на всю жизнь.(ФОТО, ВИДЕО)

31.08.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Останки пяти бойцов нашли в Долине смерти поисковики отряда «Кондор» из Бердска

В Долине смерти погибли тысячи воинов-сибиряков

29 августа в администрации Бердска чествовали участников поискового отряда «Кондор» и участников делегации в город Белый Тверской области.

Более 15 лет Бердск сотрудничает с городом-побратимом Белым. Ежегодно в экспедиции на территорию Бельского района выезжает бердский поисковый отряд «Кондор» — ищет останки солдат, погибших там в годы Великой Отечественной войны. А творческие коллективы города в рамках сотрудничества выступают с концертными программами.

Руководитель «Кондора» Алексей Батенев, признался, что в этом году, в расширенной вахте участвовало 26 парней и 4 девушки. Работали на дальних дистанциях, приходилось ходить по 12 км туда и обратно, перекидывая несколько кубометров земли. В этом году подняли останки пяти бойцов. Экспедиция завершилась захоронением 322 бойцов 12 августа на Петропавловском кладбище в городе Белом.

Автор видео Елена Белоусова

Мэр Бердска Евгений Шестернин, отметил, что те, кто впервые оказались в экспедиции запомнят это на всю жизнь.

Учащийся бердского электромеханического колледжа Вячеслав Хромов, первый раз участвовал в экспедиции.
— Я рад, что получил возможность поднять бойцов и прикоснуться к истории. За время поездки наш отряд стал семьей. Я с нетерпением жду следующей экспедиции и надеюсь, что она будет такой же запоминающейся, — поделился впечатлениями Слава.

Родители и участники экспедиции получили благодарности от Евгения Анатольевича.

В этом году в состав делегации вошли солисты образцовой студии популярной музыки «Конус» Дворца культуры «Родина» под руководством Ирины Николаевой и образцовый коллектив хореографический ансамбль «Сувенир» под руководством Эльвиры Гончаровой, а также солистка ДК «Родина» Галина Иванова. Руководитель делегации – директор отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

Солисты студии «Конус», Галина Иванова и хореографический ансамбль «Сувенир» специально для этой поездки подготовили тематическую концертную программу «Это всё моё родное». Они дали четыре концерта на нескольких площадках на территории Бельского района – в сёлах Будино и Плоское, а также в Доме культуры и на площади города Белого на фестивале патриотической песни.

Автор видео Елена Белоусова


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