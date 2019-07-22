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Облитого бензином горевшего 10-летнего мальчика поливали водой в магазине «Ярче» в Бердске

17:38 22.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Родные пострадавшего ребенка, который лежит в больнице с ожогами 8% тела, уверены, что его намеренно поджег сверстник. Полиция посмотрит записи с камер видеонаблюдения магазина, чтобы установить истину.

 

Облитого бензином горевшего 10 летнего мальчика поливали водой в магазине Ярче в Бердске

Сотрудники магазина «Ярче» вызвали скорую помощь

Полиция уже приходила в семью 10-летнего Александра из Бердска, который в воскресенье получил ожоги спины и руки. Сейчас ребенок находится в больнице с термическими травмами 8% поверхности тела.

Пока правоохранители и дознаватели бердского отдела ОНД не могут сказать однозначно, как это произошло — как бензин попал на спину мальчика. Но бабушка Саши уверена, что горючую жидкость на ее внука вылил и поджег знакомый мальчишка.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бабушка пострадавшего ребенка Светлана Борисовна, инцидент произошел возле магазина «Ярче», который находится на ул. Ленина близ остановки «Старый универмаг».

— Я попросила внука зайти в «Ярче» посмотреть цены на фрукты. А тут мальчик к нему подбежал и плеснул бензин на спину. Внук даже не ожидал — втихушку. Так он мне рассказал — я сегодня к нему в больницу ходила. Он начал сам тушить себя, забежал в «Ярче». Его там водой полили и вызвали «скорую». Увезли в больницу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Борисовна.

Приходившие с опросом к маме Саши полицейские сказали, что посмотрят записи с камер видеонаблюдения на магазине «Ярче», чтобы восстановить истинную картину произошедшего. У Светланы Борисовны есть подозрение, кто мог облить ее внука бензином — он не из их двора и учится в другой школе.

По словам бабушки, у Саши ожоги на спине, обожжены пальцы левой руки. Но чувствует себя он уже лучше.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», инцидент с поджогом ребенка произошел в самом центре Бердска 21 июля. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

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От редакции

Странные игры детей?

Аноним, 22 июля 2019 20:35
НВР: Скорее жестокие. Мы в такие игры не играли. Что у них в головах?
наталья, 22 июля 2019 20:41
найти наказать кто поджог .и штраф родителям очень большой
наталья, 22 июля 2019 20:43
это что на улице средь бела дня людей поджигают.ужас.не воспитание у поджигателя видимо родители не занимаются таким чадом.лечение оплатят пусть и моральный ущерб в большом размере.это преднамеренное убийство.а если он напал где народу нет.мальчишка бы сгорел.ужас а не люди.вокруг одни звери злые нелюди.

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