Облитого бензином горевшего 10-летнего мальчика поливали водой в магазине «Ярче» в Бердске

Родные пострадавшего ребенка, который лежит в больнице с ожогами 8% тела, уверены, что его намеренно поджег сверстник. Полиция посмотрит записи с камер видеонаблюдения магазина, чтобы установить истину.

Сотрудники магазина «Ярче» вызвали скорую помощь

Полиция уже приходила в семью 10-летнего Александра из Бердска, который в воскресенье получил ожоги спины и руки. Сейчас ребенок находится в больнице с термическими травмами 8% поверхности тела.

Пока правоохранители и дознаватели бердского отдела ОНД не могут сказать однозначно, как это произошло — как бензин попал на спину мальчика. Но бабушка Саши уверена, что горючую жидкость на ее внука вылил и поджег знакомый мальчишка.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бабушка пострадавшего ребенка Светлана Борисовна, инцидент произошел возле магазина «Ярче», который находится на ул. Ленина близ остановки «Старый универмаг».

— Я попросила внука зайти в «Ярче» посмотреть цены на фрукты. А тут мальчик к нему подбежал и плеснул бензин на спину. Внук даже не ожидал — втихушку. Так он мне рассказал — я сегодня к нему в больницу ходила. Он начал сам тушить себя, забежал в «Ярче». Его там водой полили и вызвали «скорую». Увезли в больницу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Борисовна.

Приходившие с опросом к маме Саши полицейские сказали, что посмотрят записи с камер видеонаблюдения на магазине «Ярче», чтобы восстановить истинную картину произошедшего. У Светланы Борисовны есть подозрение, кто мог облить ее внука бензином — он не из их двора и учится в другой школе.

По словам бабушки, у Саши ожоги на спине, обожжены пальцы левой руки. Но чувствует себя он уже лучше.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», инцидент с поджогом ребенка произошел в самом центре Бердска 21 июля. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.