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Облился бензином и загорелся 10-летний мальчик, играя со сверстниками в Бердске

12:21 22.07.2019, Галина Панчева Фото: Елены Лапиной
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Пострадавший ребенок получил ожоги на 8% поверхности тела — спины и рук. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивают воачи как средней степени тяжести.

 

Облился бензином и загорелся 10 летний мальчик, играя со сверстниками в Бердске

Подожженный ребенок попал в больницу

В воскресенье, 21 июля, в горбольницу Бердска попал 10-летний мальчик с ожогами. Как сообщил начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, мальчик получил термические травмы «в результате неосторожности при обращении с бензином».

По словам заместителя главного врача Бердской ЦГБ Надежды Шахатовой, пострадавший ребенок получил ожоги на 8% поверхности тела — спины и рук. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», расследованием происшествия с подожженным ребенком занимается полиция. Предстоит выяснить, каким образом в руках детей оказался бензин и зажигалка. Предположительно, во время игры на ул. Ленина сверстники нечаянно плеснули на 10-летнего мальчика бензин. Компания детей баловалась с огнем.

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От редакции

Недетские игры?

Александр, 22 июля 2019 13:18
У этих сверстников имеются родители, которые как минимум должны быть лишены родительских прав за воспитание своих детей.
Аноним, 22 июля 2019 14:08
И расстреляны!
Аноним, 22 июля 2019 14:22
икажены факты, он НЕ облился!!!его облили и подожгли!
Новый мэр, 22 июля 2019 14:24
Ошибку в заголовке исправьте
назарик, 22 июля 2019 14:31
нет ошибки

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