Облился бензином и загорелся 10-летний мальчик, играя со сверстниками в Бердске

Пострадавший ребенок получил ожоги на 8% поверхности тела — спины и рук. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивают воачи как средней степени тяжести.

Подожженный ребенок попал в больницу

В воскресенье, 21 июля, в горбольницу Бердска попал 10-летний мальчик с ожогами. Как сообщил начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, мальчик получил термические травмы «в результате неосторожности при обращении с бензином».

По словам заместителя главного врача Бердской ЦГБ Надежды Шахатовой, пострадавший ребенок получил ожоги на 8% поверхности тела — спины и рук. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», расследованием происшествия с подожженным ребенком занимается полиция. Предстоит выяснить, каким образом в руках детей оказался бензин и зажигалка. Предположительно, во время игры на ул. Ленина сверстники нечаянно плеснули на 10-летнего мальчика бензин. Компания детей баловалась с огнем.