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Не хватает денег КБУ на ликвидацию дыр на дорогах Бердска

17:13 17.07.2019, Виталий Чуев Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В первую очередь комбинат бытовых услуг ссылается на аварии, которые возникли в прошлом году. Остальные ямы будут восстанавливаться позже, если у подрядчика останутся деньги.

Не хватает денег КБУ на ликвидацию дыр на дорогах Бердска
КБУ благоустроил 23 участка дорог

Продолжает восстанавливать благоустройство дорог после ремонтных работ на инженерных коммуникациях КБУ Бердска. Сегодня, 17 июля, инженеры комбината бытовых услуг отрабатывают с подрядной организацией количество восстановленных участков и с 22 июля разработают план дальнейшей работы.

По словам заместителя директора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, на сегодняшний день КБУ не хватает денежных средств на восстановление аварийных участков.

— В первую очередь мы делаем акцент на авариях, которые случились в 2018 и начале 2019 годов. Остальные будут восстанавливаться позже. Если нам все таки не будет хватать денег, то мы будем решать вопрос с администрацией, будет ли она включать нас в какие-то программы, — отметил Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 июля 2019 года КБУ восстановил 23 участка в городе и планирует обустроить еще 20 разрытых мест.

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