Не хватает денег КБУ на ликвидацию дыр на дорогах Бердска

В первую очередь комбинат бытовых услуг ссылается на аварии, которые возникли в прошлом году. Остальные ямы будут восстанавливаться позже, если у подрядчика останутся деньги.

КБУ благоустроил 23 участка дорог

Продолжает восстанавливать благоустройство дорог после ремонтных работ на инженерных коммуникациях КБУ Бердска. Сегодня, 17 июля, инженеры комбината бытовых услуг отрабатывают с подрядной организацией количество восстановленных участков и с 22 июля разработают план дальнейшей работы.

По словам заместителя директора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, на сегодняшний день КБУ не хватает денежных средств на восстановление аварийных участков.

— В первую очередь мы делаем акцент на авариях, которые случились в 2018 и начале 2019 годов. Остальные будут восстанавливаться позже. Если нам все таки не будет хватать денег, то мы будем решать вопрос с администрацией, будет ли она включать нас в какие-то программы, — отметил Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 июля 2019 года КБУ восстановил 23 участка в городе и планирует обустроить еще 20 разрытых мест.