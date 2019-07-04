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Список мест по восстановлению благоустройства после ремонтных работ в Бердске сообщил КБУ

Комбинат бытовых услуг восстановил 23 участка в городе и планирует обустроить еще 20 разрытых мест. Если удастся сэкономить, коммунальщики приведут в порядок еще 5 территорий.(СПИСОК АДРЕСОВ)

4.07.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Список мест по восстановлению благоустройства после ремонтных работ в Бердске сообщил КБУ

Обычно, после ремонта труб участок долго стоит неблагоустроенным

Бердский комбинат бытовых услуг заключил контракт с подрядчиком ООО «МеконгТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях.

Общая стоимость работ будет составлять 3,2 млн рублей.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ, на 4 июля благоустроенно 23 участка:

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 57, 61;
проезжая часть в районе МКД по ул.Островского, 105, 107;
проезжая часть в районе МКД по ул.Спортивная, 9;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 170;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Орджоникидзе, 6;
проезжая часть и парковка в районе МКД по ул.К.Маркса, 6;
придомовая территория (газон, малые формы) МКД по ул.К.Маркса, 27;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Комсомольская, 32;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Вокзальная, 52;
внутриквартальный проезд и тротуар в районе Детского сада №12 по ул.Вокзальная, 16;
проезжая часть в районе МКД по ул.Вокзальная, 52;
тротуар в районе МКД по ул.Вокзальная, 54;
проезжая часть в районе ул.Первомайская, 12;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Попова, 8, 9;
внутриквартальный проезд в районе мкд по ул.Красный Сокол, 18;
проезжая часть по ул.Химзаводская;
проезжая часть по ул.Черемушная (в районе МКД по ул.Микрорайон, 35);
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Микрорайон, 44;
внутриквартальный проезд и тротуар в раойне школы №13 по ул.Лунная, 19;
тротуар в районе «Торговый дом на «Березовой»;
парковка в районе магазина «Продсиб по ул.Рогачева, 116;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Рогачева, 14;
внутриквартальный проезд в районе ЦТП «Родина».

В ближайшее время подрядчик должен приступить к работам по благоустройству территории после разрытия по следующим адресам:

внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/1;
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/2;
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 20;
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 21;
тротуар в районе МКД в м-не Северный, 4;
тротуар и отмостка МКД в м-не Северный, 15;
внутриквартальный проезд в районе детского сада №22 по ул.К.Маркса, 29;
тротуар в районе МКД по ул.Островского, 55;
остановочная платформа в районе МКД по ул.Горького, 1;
тротуар по ул.Ленина в районе ЗАГСа;
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина. 43А;
внутриквартальный проезд а районе МКД по ул.Герцена, 15-17а;
проезд на пересечнии ул.Гкрцена и ул.Ленина;
тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49- ул.Микрорайон, 54;
тротуар в районе МКД по ул.Лелюха, 15;
тротуар в районе МКД по ул.Микрорайон, 68.

По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, при остатке денежных средств в рамках действующего контракта также планируется выполнить благоустройство на внутриквартальном проезде в районе многоквартирных домов №18 по ул. Красный Сокол, №3 по ул. Горького, №17 и 156 по ул. Ленина, а также сделать тротуар у дома №116 на ул. Ленина.

Список мест по восстановлению благоустройства после ремонтных работ в Бердске сообщил КБУ

Тротуар у бердского ЗАГСа


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