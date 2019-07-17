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Загадочные столбы Стоунхендж «выросли» на побережье Обского моря в Бердске

21:12 17.07.2019, Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева
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Выяснить происхождение сооружения пока не удается. В приемной детского оздоровительного центра «Орбита» предположили, что, скорее всего, они предназначены для укрепления песочного берега, так как он осыпается.

Загадочные столбы Стоунхендж выросли на побережье Обского моря в Бердске
Необычные столбы уходят корнем в воду

2 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратился к читателям через рубрику «Сообщи свои новости» с просьбой рассказать о заброшенных местах в Бердске. читатели рассказали  о пляже с интересными строениями.

Узнать, что это за сооружения пока не удается. В приемной детского оздоровительного центра «Орбита» предположили, что, скорее всего, они предназначены для укрепления песочного берега, так как он обсыпается.

Если вернуться обратно к садовым обществам, то можно заметить «Пизанскую» башню на заброшенной территории водозабора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», земля водозабора давно заросла кустарниками, деревьями и хвощами. Башня высотой с 5-этажку накренилась на бывшей территории подразделения КБУ и представляет опасность для людей.

Если вы знаете что-нибудь о бетонных столбах на пляже оздоровительно-спортивного центра «Орбита», то напишите об этом в комментариях или позвоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по номеру телефона: 83-83-41-3-00-10.

 

Загадочные столбы Стоунхендж выросли на побережье Обского моря в Бердске
Загадочные столбы Стоунхендж выросли на побережье Обского моря в Бердске
Загадочные столбы Стоунхендж выросли на побережье Обского моря в Бердске
Загадочные столбы Стоунхендж выросли на побережье Обского моря в Бердске

 

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От редакции

Знаете что-нибудь о загадочном строении?

ой, 17 июля 2019 15:37
Вообще то это в Советские времена сделали для укрепления берегов. Вдоль берега п.л. Орбита было насыпано много строительного мусора (ломанные плиты и сваи), потом их засыпали песком. Тог да же были набиты эти сваи и насыпаны островки из крупного камня. Помнится времена мы рыбачили с наваленных плит и купались там.

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