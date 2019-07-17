Загадочные столбы Стоунхендж «выросли» на побережье Обского моря в Бердске

Выяснить происхождение сооружения пока не удается. В приемной детского оздоровительного центра «Орбита» предположили, что, скорее всего, они предназначены для укрепления песочного берега, так как он осыпается.

Необычные столбы уходят корнем в воду

2 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратился к читателям через рубрику «Сообщи свои новости» с просьбой рассказать о заброшенных местах в Бердске. читатели рассказали о пляже с интересными строениями.

Узнать, что это за сооружения пока не удается. В приемной детского оздоровительного центра «Орбита» предположили, что, скорее всего, они предназначены для укрепления песочного берега, так как он обсыпается.

Если вернуться обратно к садовым обществам, то можно заметить «Пизанскую» башню на заброшенной территории водозабора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», земля водозабора давно заросла кустарниками, деревьями и хвощами. Башня высотой с 5-этажку накренилась на бывшей территории подразделения КБУ и представляет опасность для людей.

Если вы знаете что-нибудь о бетонных столбах на пляже оздоровительно-спортивного центра «Орбита», то напишите об этом в комментариях или позвоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по номеру телефона: 83-83-41-3-00-10.