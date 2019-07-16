Заброшенная земля водозабора опасна для сталкеров и жителей Бердска

«Пизанская» башня — резервный источник для хранения воды

На берегу Обского водохранилища рядом с СНТ «Приозерский» в Бердске есть заброшенная территория действующего водозабора с многометровым пилоном и другими сооружениями.

Земля давно заросла кустарниками, деревьями и хвощами. По периметру участок огорожен металлической проволокой для безопасности людей. Резервуар для воды высотой с 5-этажный дом серьезно накренился, как «Пизанская» башня, и может упасть в любой момент. Если подойти ближе к опустившейся башне, то можно заметить, что рядом с ней находится обрыв, который также представляет опасность.

По нелепой случайности человек может не заметить склон и рухнуть со всего маху в обрыв, несмотря на то, что территория мало проходима. Но недалеко расположено несколько дачных обществ.

Заброшенная территория ранее принадлежала водозабору. Но оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске. У земельного участка площадью 1,55 га за 9 лет поменялись 6 владельцев. Сегодня бывшая муниципальная земля на побережье Обского моря находится в залоге у банка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в администрацию Бердска, чтобы выяснить, кому сейчас принадлежит земля. Следите за новостями сайта «Курьер. Среда. Бердск».

Становится не по себе, когда обнаруживаешь огромные заброшенные территории в черте города.

Автор видео Виталий Чуев

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Заброшенное здание на заросшей бывшей территории водозабора

По трубе «забирают» воду для жителей Бердска