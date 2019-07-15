Самоубийства подростков остановили: в Бердске задержали куратора группы смерти типа «Синего кита»

Девушка готовила к суициду детей по всей России. Такую информацию обнаружили в ее ноутбуке. 21-летняя бердчанка давала задания подросткам, чтобы в час Х они сделали роковой шаг.

«Синий кит» — опасное сообщество Вконтакте, которое, по версии следствия, склоняло детей к самоубийствам

В Бердске 13 июля задержали 21-летнюю девушку по подозрению в подготовке подростков к самоубийству. Информацию о задержании подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела МВД Владимир Соколов.

Накануне в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области информацию о задержании по поводу группы смерти типа «Синий кит» опроверг в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер Сергей Страдымов.

По информации источника в силовых ведомствах, в ноутбуке задержанной обнаружили переписку с тремя детьми из разных регионов России. Она давала им задания, которые в итоге должны были привести к добровольному уходу из жизни. Убийственную группу в интернете вовремя нашли правоохранители, предотвратив массовые самоубийства подростков.

Прокурор Бердска Роман Сивак тоже подтвердил задержание. Но он не стал вдаваться в подробности, сообщив, что делом занимаются областные правоохранители. По словам Сивака, задержанная не имеет отношения именно к «Синему киту».

— Мне об этом известно. «Синий кит» заблокирован в интернете. Вы не найдете ни одного сообщества с таким названием. Я не готов комментировать, потому что работало МВД, — ответил «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

Групп смерти в соцсети «Вконтакте» было множество имен. «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом», «F57».

Действия жительницы Бердска подпадают под статью 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего». Закон предусматривает за это принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», 15 июля суд должен избрать меру пресечения. Операцию по задержанию проводило управление «К», занимающееся борьбой с экстремизмом.

Чем опасен «Синий кит»

Синий кит — подростковая игра-страшилка ВКонтакте, организаторов которой преследуют в России по обвинениям в доведении до самоубийства. Получила популярность в конце 2016 — начале 2017 года после публикаций о «группах смерти» в российских СМИ. Название основано на образе кита, ставшего в рамках данной мифологии символом суицида.

Среди правил игры, сообщаемых куратором: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Всего насчитывают около 50 заданий: по одному на день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»).

Между тем, есть реальные факты самоубийства детей, вступивших в группу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2017 года суицид совершили две школьницы из «групп смерти» в Иркутской области.

Тогда по делу о доведении подростков до самоубийства арестовали одного из администраторов таких групп Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

Всплеска подросткового суицида нет

О влиянии на детей «групп смерти» «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала региональный детский омбудсмен Любовь Зябрева. К счастью, несовершеннолетних все чаще удается спасти от пагубного влияния суицидальных игр «Вконтакте».

Так, по словам Зябревой, двое новосибирских подростков два года назад были найдены в Алтайском крае и Сузунском районе. Они попали в подозрительные сообщества типа «Синий кит», а затем ушли из дома. Их отыскали правоохранители. Живыми. Детей поставили на контроль, с ними занимались психологи.

— Конечно, эта тема незамолкающая. Есть случаи, которые разбирают правоохранительные органы. Но во всех школах это было предметом обсуждения — мы обращали внимание родителей и педагогов на работу — смотреть за безопасностью детей, — подчеркнула Зябрева.

По оценке омбудсмена, в Новосибирской области не зафиксировано резкого всплеска детских и подростковых суицидов. В 2016 году самовольно ушли из жизни 16 детей.

— Я не считаю пока, что это («группы смерти») повлияло на количество суицидом. Я не могу точно утверждать, потому что у попыток суицида, как вы знаете, учет достаточно слабый, — заявила Любовь Михайловна.