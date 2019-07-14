КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру
Продам 3ю .рогачёва 18а
Продам
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ложью назвали задержание в Бердске куратора группы смерти «Синий кит» в региональном главке МВД

15 июля сайт «Курьер.Среда.Бердск» переходит на адаптивный дизайн

Бедное население: тратят существенную часть дохода на еду россияне

Утонул купавшийся с внуком 63-летний мужчина на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

12% суррогатного топлива на АЗС в Новосибирской области

Учительницу за секс с учеником отправили на 20 лет в тюрьму

Видео просящего помощи у людей морского дьявола попало в Сеть

Спастись от адской жары: откажитесь от прогулок и пейте воду

После падения ребенка на штыри починили лавочку и засыпали бордюр на детской площадке в Бердске

Огонь уничтожил два мусорных контейнера воскресной ночью в Бердске

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Ложью назвали задержание в Бердске куратора группы смерти «Синий кит» в региональном главке МВД

В пресс-службе полицейского ведомства «Курьер. Среда. Бердск» опровергли информацию о задержании по поводу запрещенного в России экстремистского интернет-сообщества, толкающего подростков к суициду. Распространили фейк.

14.07.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Википедии Нет комментариев
 
Ложью назвали задержание в Бердске куратора группы смерти Синий кит в региональном главке МВД

«Синий кит» — опасное сообщество Вконтакте, которое, по версии следствия, склоняло детей к самоубийствам

В СМИ появилась информация о том, что якобы в субботу в Бердске сотрудники управления «К» (по борьбе с экстремизмом) задержали молодую женщину, которая является куратором группы смерти «Синий кит». Это запрещенное в России интернет-сообщество, подталкивающее подростков к суициду.

Однако «Курьер. Среда. Бердск» сведения о задержании куратора в Бердске назвали ложью. По словам дежурного офицера пресс-службы главного управления МВД по Новосибирской области, информация не соответствует действительности — задержаний, связанных с «Синим китом», не было в последнее время не только в Бердске, но и во всем регионе.

-Не было никакого задержания. Я разговаривал с журналистом из Бердска и сказал ей то же самое. Из управления «К» точно никто ничего не рассказал бы. Люди там серьезные работают. Врет просто, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Страдымов. — Я так и сказал звонившему журналисту: не подтверждаем, никого не задерживали.

По его словам, он выяснял информацию у бердских коллег. И со 100-процентной уверенностью заявляет, что тема «Синего кита», а тем более задержания куратора запрещенной группы смерти не всплывала ни в Бердске, ни в Новосибирской области. По всей видимости, всплыла фейковая новость на пустом месте.

Чем опасен «Синий кит»

Синий кит — подростковая игра-страшилка ВКонтакте, организаторов которой преследуют в России по обвинениям в доведении до самоубийства. Получила популярность в конце 2016 — начале 2017 года после публикаций о «группах смерти» в российских СМИ. Название основано на образе кита, ставшего в рамках данной мифологии символом суицида.

Среди правил игры, сообщаемых куратором: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Всего насчитывают около 50 заданий: по одному на день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»).

Между тем, есть реальные факты самоубийства детей, вступивших в группу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2017 года суицид совершили две школьницы из «групп смерти» в Иркутской области.

Тогда по делу о доведении подростков до самоубийства арестовали одного из администраторов таких групп Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

Всплеска подросткового суицида нет

О влиянии на детей «групп смерти» «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала региональный детский омбудсмен Любовь Зябрева. К счастью, несовершеннолетних все чаще удается спасти от пагубного влияния суицидальных игр «Вконтакте».

Так, по словам Зябревой, двое новосибирских подростков два года назад были найдены в Алтайском крае и Сузунском районе. Они попали в подозрительные сообщества типа «Синий кит», а затем ушли из дома. Их отыскали правоохранители. Живыми. Детей поставили на контроль, с ними занимались психологи.

— Конечно, эта тема незамолкающая. Есть случаи, которые разбирают правоохранительные органы. Но во всех школах это было предметом обсуждения — мы обращали внимание родителей и педагогов на работу — смотреть за безопасностью детей, — подчеркнула Зябрева.

По оценке омбудсмена, в Новосибирской области не зафиксировано резкого всплеска детских и подростковых суицидов. В 2016 году самовольно ушли из жизни 16 детей.

— Я не считаю пока, что это («группы смерти») повлияло на количество суицидом. Я не могу точно утверждать, потому что у попыток суицида, как вы знаете, учет достаточно слабый, — заявила Любовь Михайловна.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Украину и Грузию создала Россия «МАЗ-бензовоз» едва не снёс легковушку на трассе в Бердске Люби и не проверяй: секреты семейного счастья раскрыли организаторы праздника в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика