Ложью назвали задержание в Бердске куратора группы смерти «Синий кит» в региональном главке МВД

В СМИ появилась информация о том, что якобы в субботу в Бердске сотрудники управления «К» (по борьбе с экстремизмом) задержали молодую женщину, которая является куратором группы смерти «Синий кит». Это запрещенное в России интернет-сообщество, подталкивающее подростков к суициду.

Однако «Курьер. Среда. Бердск» сведения о задержании куратора в Бердске назвали ложью. По словам дежурного офицера пресс-службы главного управления МВД по Новосибирской области, информация не соответствует действительности — задержаний, связанных с «Синим китом», не было в последнее время не только в Бердске, но и во всем регионе.

-Не было никакого задержания. Я разговаривал с журналистом из Бердска и сказал ей то же самое. Из управления «К» точно никто ничего не рассказал бы. Люди там серьезные работают. Врет просто, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Страдымов. — Я так и сказал звонившему журналисту: не подтверждаем, никого не задерживали.

По его словам, он выяснял информацию у бердских коллег. И со 100-процентной уверенностью заявляет, что тема «Синего кита», а тем более задержания куратора запрещенной группы смерти не всплывала ни в Бердске, ни в Новосибирской области. По всей видимости, всплыла фейковая новость на пустом месте.

Чем опасен «Синий кит»

Синий кит — подростковая игра-страшилка ВКонтакте, организаторов которой преследуют в России по обвинениям в доведении до самоубийства. Получила популярность в конце 2016 — начале 2017 года после публикаций о «группах смерти» в российских СМИ. Название основано на образе кита, ставшего в рамках данной мифологии символом суицида.

Среди правил игры, сообщаемых куратором: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Всего насчитывают около 50 заданий: по одному на день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»).

Между тем, есть реальные факты самоубийства детей, вступивших в группу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2017 года суицид совершили две школьницы из «групп смерти» в Иркутской области.

Тогда по делу о доведении подростков до самоубийства арестовали одного из администраторов таких групп Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

Всплеска подросткового суицида нет

О влиянии на детей «групп смерти» «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала региональный детский омбудсмен Любовь Зябрева. К счастью, несовершеннолетних все чаще удается спасти от пагубного влияния суицидальных игр «Вконтакте».

Так, по словам Зябревой, двое новосибирских подростков два года назад были найдены в Алтайском крае и Сузунском районе. Они попали в подозрительные сообщества типа «Синий кит», а затем ушли из дома. Их отыскали правоохранители. Живыми. Детей поставили на контроль, с ними занимались психологи.

— Конечно, эта тема незамолкающая. Есть случаи, которые разбирают правоохранительные органы. Но во всех школах это было предметом обсуждения — мы обращали внимание родителей и педагогов на работу — смотреть за безопасностью детей, — подчеркнула Зябрева.

По оценке омбудсмена, в Новосибирской области не зафиксировано резкого всплеска детских и подростковых суицидов. В 2016 году самовольно ушли из жизни 16 детей.

— Я не считаю пока, что это («группы смерти») повлияло на количество суицидом. Я не могу точно утверждать, потому что у попыток суицида, как вы знаете, учет достаточно слабый, — заявила Любовь Михайловна.