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График вывоза мусора из частного сектора обнародовала власть Бердска

Норматив накопления отходов для индивидуальных домов оказался выше, чем для многоквартирных. Но региональная власть установила единые тариф — 2,38 кубометра в год на человека.(ГРАФИК)

12.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
График вывоза мусора из частного сектора обнародовала власть Бердска

Мусор сваливают жители частного сектора

Администрация Бердска составила график вывоза твердых коммунальных отходов в территории частной жилой застройки.

Предлагаем вам ознакомиться с графиком транспортирования мусора от бердских частных домов. В графике указаны улицы и дни недели, когда приезжает мусоровоз.
График вывоза ТКО

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года мусор в Бердске вывозят по новому — через регионального оператора «Экология-Новосибирск». А с 1 июля тариф снизился на 3,8 рубля. Сейчас он составляет 88,62 рубля в месяц на одного человека.

По результатам обработки собранной информации, величина нормативов накопления ТКО по категории домовладения в целом по субъекту составила 2,38 куб. м/чел/год. Сложившаяся величина нормативов накопления ТКО для индивидуальных жилых домов (2,95 куб.м/чел/год) оказалась выше, чем для многоквартирных (2,28 куб.м/чел/год), так как в частном секторе значительными компонентами ТКО являлись отходы от сельскохозяйственной деятельности. Для предотвращения роста финансовой нагрузки на жителей индивидуальных жилых домов было принято решение об установлении единого норматива накопления ТКО на территории Новосибирской области – 2,38 куб. м/чел/год.

Как уточнили в региональном департаменте по тарифам, Новосибирская область – одна из немногих в Сибирском федеральном округе, где установлен единый норматив для всей территории региона, который не дифференцируется в зависимости от типа дома и муниципального образования. При этом размер тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ниже, чем во многих регионах Сибири.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    График некорректный и вообще странный:
    — ни моей ни соседней улице в графике вообще нет, хотя договор заключен и мусор вывозят еженедельно стабильно
    — а вот например ул. Рогачева указана вообще ежедневно, что разумеется бред

    Так что филькина грамота, а не график

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