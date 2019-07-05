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Снизили тариф на вывоз мусора на 4 рубля с 1 июля в Бердске

Это удалось за счет уменьшения расходов на услуги по захоронению отходов, в связи с уменьшением федеральной ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

5.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Снизили тариф на вывоз мусора на 4 рубля с 1 июля в Бердске

Представлена структура сниженного тарифа на вывоз мусора для населения

Решение об изменении тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в сторону уменьшения с 1 июля 2019 года принято региональным тарифным регулятором – департаментом по тарифам Новосибирской области в соответствии изменениями в федеральных нормативных документах.

Исходя из установленного норматива накопления ТКО, в отношении домовладений на территории Новосибирской области с 1 июля 2019 года размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного гражданина составляет 88,62 рубля в месяц (снижение на 3,8 рубля).

До 1 июля 2019 года в структуре предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО 85,6% составляли расходы на их транспортирование, 11,4% – расходы на услуги по их обезвреживанию, обработке, и захоронению, 3% – расходы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на заключение и обслуживание договоров с собственниками и операторами по обращению с ТКО. Как уточнили в департаменте по тарифам Новосибирской области, структура изменилась незначительно: были снижены только расходы на услуги по захоронению ТКО, в связи с уменьшением федеральной ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО.

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ. Работа по замеру отходов для определения нормативов накопления ТКО была проведена в соответствии с федеральным законодательством и методическими рекомендациями в 2016-2017 гг. По результатам обработки собранной информации, величина нормативов накопления ТКО по категории домовладения в целом по субъекту составила 2,38 куб. м/чел/год. Сложившаяся величина нормативов накопления ТКО для индивидуальных жилых домов (2,95 куб.м/чел/год) оказалась выше, чем для многоквартирных (2,28 куб.м/чел/год), так как в частном секторе значительными компонентами ТКО являлись отходы от сельскохозяйственной деятельности. Для предотвращения роста финансовой нагрузки на жителей индивидуальных жилых домов было принято решение об установлении единого норматива накопления ТКО на территории Новосибирской области – 2,38 куб. м/чел/год.

Как уточнили в региональном департаменте по тарифам, Новосибирская область – одна из немногих в Сибирском федеральном округе, где установлен единый норматив для всей территории региона, который не дифференцируется в зависимости от типа дома и муниципального образования. При этом размер тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ниже, чем во многих регионах Сибири. По данным департамента, с 1 июля 2019 в Красноярском крае он составляет от 67,29 до 124,39 рублей, в Омской области – от 111,99 до 128,37 рублей, Томской области – от 52,63 до 219,17 рублей, в Кемеровской области – от 59,59 до 86,11 рубля, в Республике Тыва – от 67,66 до 91,82 рублей, в Республике Алтай – от 54,26 до 109,09 рублей, в Алтайском крае – от 37,59 до 109,02 рублей.


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