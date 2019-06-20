Не могу подохнуть: 96-летняя фронтовичка Мария Левина записала видеообращение на прямую линию Путину

Записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину 97-летняя фронтовичка Мария Левина, которое появилось на Youtube-канале сибирячки Натальи Коробицыной.

-Владимир Владимирович, это Левина Мария Игнатьевна говорит. Я воевала на фронте защищала Родину, старалась победить, до самого последнего была. Я живу в завалюшке, течёт все, гниет все. Под полом вода, сырость. На меня не обращает внимание бердские законы. Прошу вас, посодействуйте, мне 97-й год идет! Я Родину люблю, до последнего ее защищала на фронте. А теперь на меня ноль внимания, никакой помощи. Только обижают меня, придут посмеются надо мной, как над дурой, и уйдут. Прошу вас, обратите внимание. Мне так обидно, мой муж погиб инвалид на войне за Родину. А я мучаюсь и не могу подохнуть. Вот так вот Владимир Владимирович, мне обидно, я плачу. Никакой мне квартиры за столько лет, живу в гнилушке, в щитовом домишке. Я не могу, спасите и сохраните меня, пожалуйста. Любимый Владимир Владимировчи. Больше не могу уже, наплакалась, — со слезами на глазах попросила Мария Игнатьевна.

Автор видео Сделано в Сибири



Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт сегодня, 20 июня, в 16:00 по новосибирскому времени. Её покажут в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций. Президент ответит на вопросы, которые ему оставили на сайте прямой линии, официальных площадках в соцсетях, а также тем, у кого получится дозвониться в эфир.

Напомним, 96-летняя фронтовичка Мария Левина из Бердска 6 июня, получила письмо, в котором сообщается, что ее поставили в очередь на улучшение жилищных условий. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал ее сын Борис Александрович. Он подтвердил, что в конце мая Марии Игнатьевне вручили копию постановления мэра Бердска о признании их дома аварийным и непригодным для проживания. А это значит, что участница Великой Отечественной войны имеет право на 1,6 млн рублей по президентской программе на приобретение благоустроенной квартиры, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Впрочем, как полагает Борис Левин, власти затягивают процедуру переселения матери:

— Они думают, что мы идиоты. Матери предлагают дом ветеранов. Вот пусть они сами живут в этом приюте или приюте для животных. Он уверен, что всяческая забота со стороны чиновников и интерес о самочувствии Марии Игнатьевны лживы.

— Она чувствует себя хорошо и проживет долго. Они думают, что она умрет, и для них все это закончится. По словам начальника отдела соцобслуживания населения Бердска Натальи Скоромных, Марию Левину внесли в список нуждающихся в жилом помещении в приоритетном порядке — в начало очереди. — Жилищный отдел поставил ее в очередь, направил все документы в область и там должны теперь принять решение о предоставлении средств на покупку квартиры, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск»Наталья Юрьевна. Она очень надеется, что Мария Игнатьевна в самом скором времени отпразднует новоселье. Хотя о конкретных сроках выделения денег из областного бюджета пока неизвестно. А поторопиться действительно стоит — в сентябре 2019 года участнице войны исполнится 97 лет.

Ее правда

С 2015 года Левина добивалась признания ее щитового дома 1961 года постройки аварийным и права на получение денег по президентской программе переселения участников Великой Отечественной войны в благоустроенное жилье, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И добилась. Администрация по просьбе фронтовички установила в доме унитаз и ванну, чтобы Марии Игнатьевне не нужно было выходить на улицу и падать в бане, как это бывало. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ее 68-летний сын Борис, пользоваться этими благами цивилизации не позволяют грунтовые воду, залившие сливную канализацию. Централизованную построить невозможно по техническим причинам — ее нет в том месте частного сектора.

По словам начальника бердского отдела соцзащиты Натальи Скоромных, Мария Левина отказывается от социальных услуг, ссылаясь на помощь сына.

— В 2015 году Мария Игнатьевна озвучила проблему необходимости ремонта крыши. Депутат Заксобрания Молодавский доставил стройматериалы. Но Борис Александрович отказался, так как решил ремонтировать самостоятельно. Кроме того, от них поступило заявление об оказании материальной помощи. Из депутатского фонда было выделено 65 тыс. рублей. Все обращения Марии Игнатьевны оперативно решаются социальными службами, — заверила Наталья Юрьевна.

Тогда же участнице войны предложили однокомнатную квартиру в доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Но Левина отказалась. Как и через три года. Между тем, по словам Скоромных, 36-метровая квартира до сих пор зарезервирована за Марией Игнатьевной. И переехать туда она может в любое время. У фронтовички свои аргументы против: она отказывается от временного жилья, поскольку хочет жить, как и сейчас, вместе с сыном и иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем. Не изменила своего решения Мария Левина и сейчас. Она уверена, что чиновники ее обманывают: двум вдовам фронтовиков дали жилье, а ей, действительно воевавшей, «нюхавшей порох» на Северном фронте, отказали. Об этом Мария Игнатьевна со слезами на глазах рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

— Дали вдовам, а про меня забыли. Я действительно фронтовичка. Я все на своей шкуре испытала, в окопах в грязи лежала. От власти нет толку. Ничего мне не дали. Ничего! Мне обязаны дать квартиру. Мужу моему, фронтовику-инвалиду без ноги, тоже были обязаны. Бог здоровье дал, сама всю жизнь все ворочала. Ни у кого ничего не просила. А теперь засуетились, когда мне уже на кладбище пора. Довели до истерики. Только унитаз за дверью поставили. А где моя квартира? Был приказ Путина. Где мои деньги? Вот это правда, — возмущена Мария Игнатьевна.