РЖД возобновит в августе строительство нового железнодорожного вокзала в Бердске

На протяжении нескольких месяцев строительство нового вокзала «стоит колом». Бердчане возмущаются и, глядя на ситуацию, хотят узнать, почему прекращена реконструкция.

Как рассказал начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев, «в настоящее время составляются необходимые документы для строительства нового вокзала. Подрядчик приступит к реконструкции с августа 2019 года».

Также Федор Васильевич отметил, что «подготовительные работы уже выполнены и остается только подождать».

-На территории вокзала рабочая бригада успела выкопать котлован, поставить металлический забор и вырубить деревья, — констатировал Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на реконструкцию нового ЖД вокзала потратят 8,5 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего досмотрового павильона для прохода пассажиров с билетами на перрон. Существующий пешеходный мост, который будет оборудован лифтами для маломобильных групп пассажиров, после демонтажа сходов на платформу будет использоваться как транзитный переход между частями города.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня направила запрос в пресс-центр «Западно-Сибирской железной дороги», на который они не ответили. Закон о СМИ гласит, что запрашиваемую информацию уполномоченные лица обязаны предоставлять в течении 7 рабочих дней.