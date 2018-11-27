8,5 млн рублей потратят на начало реконструкции вокзала в Бердске

«РЖДстрой» объявил 26 ноября электронный конкурс с предварительным квалификационным отбором на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров.

Итоги конкурса подведут в Москве 11 декабря 2018 года. Начальная и максимальная стоимость контракта — 8 515 824 рублей. Срок окончания работ намечен до 31 декабря 2018 года.

Сегодня железнодорожный вокзал Бердска вмещает в себя порядка 300 человек — 250 пассажиров пригородных рейсов и 50 пассажиров дальнего следования. Проектировщик реконструкции вокзала ООО «РЖД» указал на основные проблемы существующего здания вокзала. В их числе недостаток площадей для обслуживания пассажиров, низкое качество пребывания и сервиса, отсутствие удобной связи между зданием вокзала и островной платформой, отсутствие удобной и технологичной связи между видами транспорта на привокзальной площади.

Первый этап реконструкции здания вокзального комплекса предполагает увеличение площади вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Нынешнее здание вокзала соединят переходом с новым терминалом для пассажиров. В старом здании разместят служебно-технические помещения, а в проектируемом терминале — основные помещения для обслуживания пассажиров.

Пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.

— Существующий пешеходный мост после демонтажа сходов на платформу будет использоваться как транзитный переход между частями города. Разделенными железной дорогой. Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего досмотрового павильона для прохода пассажиров с билетами на перрон, минуя здание вокзала, — гласит проектная документация будущего желехнодорожного вокзала

Первый этап проектной документации разработан новосибирским проектно-изыскательским институтом «Сибжелдорпроект» — филиалом АО «Росжелдорпроект». Источник финансирования — инвестиционный бюджет ОАО «РЖД».

Согласно условиям контракта, при оплате выполненных работ заказчик будет основываться на фактически заказанных и выполненных работах в соответствие утвержденной проектно-сметной документации, руководствуясь условиями, указанными в договоре подряда на выполнение комплекса работ, заключаемом с победителем конкурса.

В случае отсутствия лимита финансирования ОАО «РЖД» во время действия коммерческого предложения победителя конкурса заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора. В случае, если объемы финансирования будут уменьшены ОАО «РЖД», оформляется соответствующее дополнительное соглашение к договору об изменении сроков, объемов работ и их стоимости.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали летом 2017 года. Много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.

Проект транспортно-пересадочного узла в Бердске включает в себя перехватывающую парковку на 250 мест, реконструкцию вокзала, перенос остановок муниципального и пригородного транспорта, инфраструктуру для инвалидов, кассу с билетами на межрегиональные и международные автобусные маршруты.

РЖД пообещали не сносить старый вокзал в Бердске, который горожане считают достопримечательностью, но который не относится к памятникам историко-культурного наследия.

Подготовительные работы к строительству нового железнодорожного вокзала начнутся в конце 2018 года. Строительство вокзала планируют завершить в 2020 году. Основные работы начнутся в 2019 году.