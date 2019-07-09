В обморок на приговоре за «роковую землю» упала дочь экс-начальника полиции Бердска

В ходе зачтения приговора экс-начальнику бердского отдела МВД Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк судья прерывалась трижды.

Точку в громком деле о махинациях с землей судья Татьяна Васюхневич должны была поставить сегодня, 9 июля. Однако оглашение вердикты прерывалось трижды. Сначала Екатерне Песляк стало плохо. Судбя предложила ей воды. Песляк побежала в туалет. Васюхневич объявла 10-минутный перерыв.

Буквально через 15 минут ситуация повторилась. А еще через несколько минут, как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда, Екатерина Сергеевна упала в обморок.

Она начала падать — заваливаться. Снова попросила разрешения у суда выйти из зала. Но так как идти самостоятельно не могла, отец вынес ее на руках. В здание суда вызвали скорую помощь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,