2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

Подошло к концу рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич сегодня, 9 июля, вынесла свой вердикт: назначить наказание Сергею Проценко в виде 2,5 года лишения свободы условно, а его дочери Екатерине Песляк — 2 года условно.

В этот же день обвиняемые в махинациях с бердской землей экс-начальник отдела МВД Бердска Сергей Проценко и его дочь должны были выступить с последним словом. Но Проценко отказался. А Песляк сквозь слезы заявила, что никакой корысти и выгоды не преследовала. И ей очень жаль, что так получилось.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на последнее заседание суда Проценко и Песляк пришли в спортивной одежде и с сумками. Видимо, они не надеялись на оправдательный приговор и были готовы сразу и зала суда отправится в колонию.

Сергей Проценко во время заседания успокаивал плачущую дочь, говорил, что все будет хорошо.

Адвокаты покинули зал судебного заседания. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Когда Татьяна Васюхневич вернулась и начала зачитывать вердикт, Екатерине Песляк стало плохо. Судья предложила воды. Песляк отвели в туалет. Судья объявила перерыв на 10 минут.

После перерыва судья продолжала зачитывать приговор, состоящий более чем из 100 листов. Она учла последнюю экспертизу стоимости земельного участка в 1,9 млн рублей.

В какой-то момент Екатерина Песляк упала в обморок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ее с разрешения суда отец вынес в коридор. Вызвали «скорую». Но после отказались от услуг медиков.

После трех перерывов Татьяна Васюхневич все-таки огласил приговор — 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно Сергею Проценко, 2 года условно — Екатерине Песляк. Кроме того, Сергей Алексеевич обязан заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Оба не имеют права менять прописку и место жительства. Спорная земля остается под арестом. Конфискуют стройматериалы, находящиеся на участке.

Обоих освободили из-под домашнего ареста в зале суда. Дни, проведенные под арестом, обоим засчитали в отбытие срок.

Прокурор — за реальный срок

Ранее свою позицию о наказании высказала гособвинитель Анна Белова. Она сообщала в суде, что у Проценко возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием, права на земельный участок в особо крупном размере. Свой замысел он реализовал путем обмана сотрудников администрации. Он решил приобрести земельный участок рыночной стоимостью 1,9 млн рублей, по цене 10,4 тыс. из расчета ставки земельного налога от кадастровой стоимости земельного налога.

При назначении наказания Анна Белова попросила судью учесть то, что преступление является общественно опасным, поскольку оно было направлено на хищение имущества администрации Бердска.

-Считаю, что наказание за преступление должно быть назначено в виде реального ограничения свободы. Прошу учитывать смягчающие обстоятельства по делу и данные о личностях. Предлагаю признать виновными Сергея Проценко и Екатерину Песляк виновными по части 4 статьи 159 УК РФ. Назначить наказание Сергею Проценко в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима без дополнительных наказаний. Екатерине Песляк — два года лишения свободы в колонии общего режима без дополнительных наказаний, — огласила свой вердикт Анна Белова.

Дело Проценко — охота на ведьм?

Однако защита обвиняемых не согласилась с доводами помощника прокурора. Так, адвокат Николай Муштин заявил в суде, что показания всех свидетелей по уголовному делу не доказывают вины Проценко и Песляк. В частности, он упрекнул следствие, которое по его словам, начало «охоту на ведьм». Муштин отметил, что его доверитель признал вину, но частично. Кроме того, обстоятельства и причина приобретения земельного участка, не была тайной как для чиновников, так и для других людей «вовлеченных в азартный мир аукционов».

— Причина такого отношения к вине заключается в неверном понимании подсудимых природы преступления. Проценко считал неправильным приобретение участка его дочерью через аукцион. То есть по схеме, а не напрямую, — высказался Муштин.

Защитник отметил, что нельзя согласиться с тем, что Проценко совершил хоть какое-либо преступление. Его моральная помощь дочери — сугубо крик души. Николай Муштин буквально «препарировал» обвинительное заключение, разбив его на шесть действий.

Так, по версии следствия Проценко, получил информацию об открытом аукционе. Однако Муштин полагает, что фраза «получил информацию» звучит более загадочно и эффектно, чем «узнал об очередном аукционе из открытых источников». Адвокат подчеркнул, что власть Бердска нередко сдавала в аренду земельные участки, предполагая их последующий выкуп, ведь он предназначен исключительно для индивидуального жилого строительства.

-Эта фраза звучит скучнее и теряется ореол таинственности. Так подходить к события очень скучно, нет детективной составляющей, авторский текст следствия, конечно, интересен. Желание следователя видеть на ул. Тимирязева элитную лесопарковую зону не разделяет администрация Бердска. Она называет участок более прозаично, относя его к категории земель населенных пунктов и не более того, — констатировал Муштин.

Адвокат отметил, что схема приобретения земельного участка через аренду с последующим выкупом является нормой для Бердска. Это суждение не опровергла администрация города. Аналогичные случаи не подверглись исследованию СК. Также он полагает, что администрация является ошибочно признанной потерпевшей в уголовном деле, ведь земля принадлежит Российской Федерации.

Муштин рассказал и о незаконности, по его мнению, нескольких судебных экспертиз, которые оценивали стоимость роковой земли Проценко. По словам защитника, оценка не выдерживает критики и не заслуживает доверия.

-Деяния, инкриминируемые Проценко, не являются преступными. Действия Песляк также не образуют состава преступления. Защита может утверждать, что сам факт привлечения Проценко и его дочери к уголовной ответственности, по всей видимости, являются случаем классический «охоты на ведьм». А вернее охоте на коррупционеров. Когда похвальная при иных обстоятельствах активность органов ФСБ и СК оказалась направлена не на раскрытие преступления, а на уличение должностного лица полиции в коррупции, невзирая на фактические обстоятельства дела. Так нельзя, это очень неправильно. Такая следственно-судебная практика создает возможность привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, для создания видимости борьбы с коррупцией, а это также плохо, как и коррупция, — обратился к судье Николай Муштин.

Оба защитника обвиняемых попросили судью прекратить уголовное преследование своих доверителей и вынести оправдательный приговор.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне Бердска — в Новом поселке, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, по версии следствия, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

До приговора обвиняемые находились под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая 2018 года Проценко был под стражей в СИЗО.