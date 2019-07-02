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1,2 млн рублей задолжал по суду будущий концессионер теплосетей Бердска «Багира-М»

В компании работают всего два человека, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей. Но «Багира-М» готова вложить 1, 3 млрд рублей в сети города. Судебные тяжбы мэрии и концессионера продолжаются.

2.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
1,2 млн рублей задолжал по суду будущий концессионер теплосетей Бердска Багира М

Владимир Давыдов не отказывается от концессии в Бердске

Судебные тяжбы между администрацией Бердска и ООО ПК «Багира-М» продолжаются. На основании решения арбитражного суда от 8 февраля 2019 года «Багира-М» требует заключить концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения Бердска, находящейся в управлении Комбината бытовых услуг. Между тем, законных оснований требовать заключения такого соглашения в решении суда администрация Бердска не нашла, и совместно с руководством Комбината бытовых услуг готовит ответ на принятое постановление.
История с ООО ПК «Багира-М» тянется еще с 2015 года, когда администрация города заключила с обществом концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения города Бердска.
— Дальше хронология событий ушла в судебную плоскость. В связи с неисполнением концессионером своих финансовых обязательств, а также в целях предотвращения возможных незаконных действий с имуществом, обеспечивающим жизнедеятельность всего города, администрацией города Бердска принято решение о расторжении концессионного соглашения, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска сегодня, 2 июля.
На основании принятых и действующих до сих пор судебных актов, а также на основании положений Устава Бердска, действующих на тот момент, администрацией города 30 ноября 2017 года принято постановление, которым отменено постановление от 20 августа 2015 о заключении концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М».
-С жалобой на это последнее постановление ООО ПК «Багира-М» обратилось в арбитражный суд, который 8 февраля 2019 года вынес решение о его недействительности, — уточнили в горадминистрации.
По словам директора ООО ПК «Багира-М» Владимира Давыдова за несколько лет концессии компания планировала вложить в ТЭК Бердска 1,3 млрд рублей, в том числе за счёт привлечения в проект средств фонда из Кувейта (ОАЭ). Однако на сегодняшний день, согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о не возвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей.

С такой справкой по компании ООО ПК «Багира-М» заключение концессионного соглашения с ней невозможно и точно грозит ущербом городу Бердску. К тому же вопрос о конкретном способе устранения допущенных нарушений судом не рассматривался, резолютивная часть судебного акта от 08.02.2019 не содержит указания на обязанность заключения администрацией города Бердска другого концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М», на что прямо указано в определении суда от 14.05.2019 об отказе в разъяснении судебного акта по ходатайству администрации города Бердска.

Кроме того, утратили свою актуальность параметры и условия конкурса на право заключения концессионного соглашения, проведенного в 2015 году, так как предполагали реализацию концессии с 2015 года.

Для исполнения решения суда от 08.02.2019 в настоящее время готовится соответствующее постановление администрации города Бердска, восстанавливающее положение, существовавшее до момента вынесения Постановления № 3375 (status quo), а также   подготовлена кассационная жалоба на указанное решение Арбитражного суда Новосибирской области и на апелляционное пш                                                                                                                                      остановление по этому делу. Администрация города Бердска, с участием администрации Новосибирской области, готова рассмотреть новое концессионное соглашение с учетом действующего федерального законодательства и экономической эффективности проекта.

Однако в настоящее время администрацией г. Бердска совместно с МУП «КБУ», как гарантирующим поставщиком и владельцем теплосетей г. Бердска, рассматриваются варианты самостоятельной реализации инвестпроектов в сфере теплоснабжения с участием региональных финансов, кредитных учреждений или федеральных фондов поддержки.

До сих пор остались без ответа ряд вопросов по возможному сотрудничеству администрации города Бердска с ООО ПК «Багира-М»:

  1. Почему в качестве объекта инвестирования выбран Бердск?
  2. Есть ли положительный опыт реализации таких проектов?
  3. На какие конкретно объекты и сети планировалось направить инвестиции и в какой сумме? Есть ли проектно-сметная документация на эти объекты, заключение экспертизы?
  4. В какой валюте и в какие сроки поступят инвестиции? Сроки окупаемости проекта и источник возврата этих инвестиций?
  5. Что будет являться обеспечением возврата инвестиций, какие залоги?
  6. Какая ставка доходности предусмотрена кредитором на выданные транши и в какой валюте?

 


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(2) Комментариев

  1. Гость

    А чё, там к Михайло нет вопросов? Куда смотрел, кому отписывал, какую выгоду имел?! Для города разумеецццо. =-O

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  2. Констант

    Читаешь статью и удивляешься как администрация сопротивляется строительству и реконструкции теплоснабжения города. Выступает директор МУП КБУ и несет околесицу про повышение тарифов и откуда акционер возьмет деньги. Тут и простому гражданину понятно что модернизация котельных сократит расходы на газ и электроэнергию и тем самым при тех же тарифах в наших домах будет тепло. Вопрос к администрации Вы каждый год за МУП КБУ платите деньги из бюджета за газ так в 2017 175 млн, в 2018 году 125 млн. И вот недавно в статье про отключение по газу КБУ господин Воспанчук заверял что без дотаций им не выжить. Так может уважаемая администрация вы в место газа пустите эти деньги на перестройку того же сточного коллектора и впустите инвестора. Уважаемые журналисты вы будьте профессиональны пишите что в организации Багира-М 2 человека, а сколько должно быть если операционную деятельность предприятие не ведет. Стыдно за нашу администрацию, куда смотрит прокуратура, налицо заинтересованность чиновников.

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