Концессионер «Багира-М»: Только наша компания может вложить 1,3 млрд рублей в котельные и сети Бердска

Владимир Давыдов: «Нужно отодвинуть все предвзятые отношения и реализовать эту программу для комфортной жизни бердчан». Судебные приставы присудили 50 тыс. рублей мэрии города в счет исполнительского сбора по делу несостоявшегося концессионера.

По мнению Давыдова, ТЭК в Бердске срочно нуждается в финансовых вливаний

Дело о концессии бердского тепло-энергетического комплекса компанией «Багиры-М» пошло на новый виток. Седьмой арбитражный суд в Томске отправил его на новое рассмотрение.

Новая кассационная жалоба администрации города была рассмотрена уже Седьмым арбитражным судом 29 августа 2019 года, который вынес решение, опубликованное 4 сентября, где указано «Решение от 08.02.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-6191/2018 и постановление от 14.05.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда по тому же делу в части оставления без изменения указанного решения отменить. Дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области».

— 29 августа нас направили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мы не использовали свое право на заключение договора. Третья инстанция нас услышала, но тем не менее попросила расписать всю процедуру передачи технологии и соблюсти условия конкурса. По этому пути развития сейчас идет ситуация, — рассказал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» директор ООО ПК «Багира-М» Владимир Давыдов .

В суде Давыдов доказывает, что постановление о концессии было отменено с превышением полномочий. ООО ПК «Багира-М» настаивает: нужно заключать концессионный договор и передавать имущество, привлекать деньги и вкладывать их в развитие теплосетей и котельных Бердска.

— Это все в ужасном состоянии. Смотришь со стороны и думаешь: вложенные в сети ТЭК перед отопительным сезоном 12 млн рублей — это ни о чем. У нас с администрацией в течение всего времени не было ни одного совещания или встречи. Не было ни одного контакта с мэром Бердска. Во время вступления в должность, он безапелляционно сообщил, что концессионное соглашение выполнено не будет, — рассказала Владимир Давыдов.

Но концессионер уверен — вернувшись на первую судебную инстанцию, ждать долго не придется. И в скором времени концессионное соглашение будет подписано:

— Третья инстанция увидела те решения, которые действительно нарушила наши права и обязанности, изначально и глобально. Договор оказался не заключен. Как посчитает нужным судья, от той даты он и будет заключен. Мы готовы вкладывать свои ресурсы и финансы. В принципе, у нас все готово для того, чтобы начать работу. Мы хотим понять, каким образом нужно заводить деньги на счет компании. Были моменты, что мы и по 150 млн рублей заводили на счет, но они просто так пролежали. А в итоге мы платили проценты и убытки. За весь период город недополучил около 270 млн рублей. Это серьезные вещи.

По мнению Владимира Давыдова, ООО ПК «Багира-М» — это единственная компания на сегодняшний день, которая по закону в рамках концессии может привести деньги в Бердск. Кроме того, из-за проблем на коммунальных сетях жизнь населения Бердска находится в аварийном, можно сказать, критическом состоянии.

— В федеральном и областном бюджетах все расходы расписаны. Получить деньги на реконструкцию системы ТЭК сейчас очень сложно. Если даже мы, гипотетически, уйдем в сторону, то ни одна компания по новому законодательству о концессии не сможет обеспечить банковскую гарантию в размере 1,3 млрд рублей. Это для них будет экономически не выгодно. Нужно отодвинуть все предвзятые отношения и для населения города реализовать эту программу, — уверен Давыдов.

Судебные хлопоты мэрии Бердска

А тем временем администрация Бердска обратилось в арбитражный суд с заявлением к судебному приставу-исполнителю Отдела по исполнению особых исполнительных производств Новосибирской области и ООО ПК «Багира-М» о признании незаконным постановления от 22 августа 2019 о взыскании исполнительского сбора в сумме 50 000 руб.

Однако власть Бердска не приложила к заявлению уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии заявления и необходимых доказательств ООО ПК «Багира-М» по его юридическому адресу. И эти обстоятельства по решению Арнбитражного суда Новосибирской области от 30 сентября являются основанием для оставления заявления без движения. Все же у мэрии Бердска есть время, чтобы исправить ситуацию в срок до 30 октября 2019 года.

Концессии быть?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Багира-М» от своих концессионных планов на бердский ТЭК отказываться не собирается. И уже вовсю ищет инвесторов.

За 25 лет и за 1,3 млрд рублей компания готова отремонтировать сети и котельные в Бердске. Но директор «Багиры-М» не желает показывать деньги, доказывая свою состоятельность. Договоры на инвестирование теплосетей города подписаны. Концессионер готов вкладывать по 300 или 500 млн рублей в коммуналку города ежегодно.

На сегодняшний день, согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о не возвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей.

По мнению чиновников, с такой справкой по компании ООО ПК «Багира-М» заключение концессионного соглашения с ней невозможно и точно грозит ущербом городу Бердску. К тому же вопрос о конкретном способе устранения допущенных нарушений судом не рассматривался, резолютивная часть судебного акта от 08.02.2019 не содержит указания на обязанность заключения администрацией города Бердска другого концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М», на что прямо указано в определении суда от 14.05.2019 об отказе в разъяснении судебного акта по ходатайству администрации города Бердска, — пояснили в мэрии.

Бердские чиновники с участием администрации Новосибирской области, готовы рассмотреть новое концессионное соглашение с учетом действующего федерального законодательства и экономической эффективности проекта.

Однако в настоящее время власть Бердска совместно с Комбинатом бытовых услуг, как гарантирующим поставщиком и владельцем теплосетей города, рассматривают варианты самостоятельной реализации инвестпроектов в сфере теплоснабжения с участием региональных финансов, кредитных учреждений или федеральных фондов поддержки.