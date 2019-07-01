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Восстановят развороченный тротуар возле ЗАГСа в Бердске

Обещают к концу недели. Выяснилось, что сюда требуется особая плитка. (ВИДЕО)

1.07.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Один комментарий
 
Восстановят развороченный тротуар возле ЗАГСа в Бердске

Реконструкция на ул. Ленина напротив ЗАГСа начнется сразу же как будет приобретена плитка


На протяжении нескольких месяцев напротив ЗАГСа присутствует разбомбленный тротуар и отсутствует плитка. Коммунальщики разобрали ее еще 26 ноября 2018 года, когда произошла очередная коммунальная авария — на поверхность вышла холодная вода из лопнувшей трубы водопровода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Воспанчук заверил, что как только восстановятся положительные температуры, сразу же восстановят благоустройство — люди и деньги на эти цели есть. Директор КБУ предположил, что благоустройство территории состоится в мае, когда услугами ЗАГСа меньше пользуются.

По словам технического директора КБУ Ирины Корниевской, сейчас организация победила в конкурсе на восстановление благоустройства и они занялись реконструкцией.

Как только мы занялись восстановлением, оказалось, что это заказная позиция и необходимо приобрести дополнительно 40 кв. метров плитки. К концу недели нам обещали ее уже изготовить. Как только она будет у нас на руках, то мы сразу же все сделаем, — подчеркнула Ирина Анатольевна.

Начальник отдела ЗАГСа Бердска Лариса Крокус относится с пониманием к ситуации и надеется, что ее отремонтируют в ближайшее время.

Я, конечно, понимаю, что идет ремонт, но, наверное, там есть какая-то причина и мы ждем когда отремонтируют плитку. Молодые, слава богу, пока что не жалуются и относятся к этому с пониманием, — рассказала Лариса Владимировна.



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(1) Комментарий

  1. Николай

    Это дополняет общий вид убогого здания ЗАГС. Есть литературное произведение классиков, в котором рассказывается, что «картину городка дополняет лужа посреди улицы, в которой волялись два поросёнка»

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