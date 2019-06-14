Развороченный тротуар возле ЗАГСа восстановят к сезону свадеб в Бердске

Развороченный тротуар у ЗАГСа начал приводить в порядок бердский Комбинат бытовых услуг. Коммунальщики разобрали тротуарную плитку 26 ноябре 2018 года, когда произошла очередная коммунальная авария — на поверхность вышла холодная вода из лопнувшей трубы водопровода.

— Колодцы восстановили. В течение недели на объект зайдет подрядная организация. Она восстановит благоустройство территории возле ЗАГСа. К началу июля тротуарная плитка должна быть восстановлена, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сегодня, 14 июня.

Напомним, сотрудники КБУ долго не могли найти причину дефекта на водопроводе. Лишь спустя пару недель коммунальную аварию удалось устранить, но тротуар восстанавливать зимой не решились.

1 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин попросил директора КБУ Владимира Воспанчука восстановить тротуарную плитку возле ЗАГСа, отметив, что это место торжества.

Владимир Воспанчук заверил, что как только восстановятся положительные температуры, сразу же восстановят благоустройство — люди и деньги на эти цели есть. Директор КБУ предположил, что благоустройство территории состоится в мае, когда услугами ЗАГСа меньше пользуются.