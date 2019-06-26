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За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Экс-полицейские получили реальные сроки за хищение, отмывание денег и мошенничество. Иван Мощенко – 2 года колонии общего режима, Богдан Кравчук – 1 год и 10 месяцев лишения свободы. Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Всех поместили за решетку в зале суда. (ВИДЕО)

26.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Экс-полицейские слушают приговор судьи Натальи Агеевой

Судьбу экс-начальника следственного отдела полиции Бердска Алексея Зорина и двух его подельников-коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков оперуполномоченного Богдана Кравчука и исполняющего обязанности начальника отдела Ивана Мощенко решила судья бердского городского суда Наталья Агеева сегодня, 26 июня.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159 , ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, экс-полицейских уволили из МВД за мошенничества в особо крупном размере, служебном подлоге, присвоении денег и их отмывании. По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Поэтому судья рассмотрела характеристики обвиняемых и выслушала их позицию еще вчера, 25 июня. Судебное заседание длилось около трех часов.

При вынесении приговора 26 июня троим экс-полицейским  Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Сегодня же судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку —  1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет.

Конвой помести троих осужденных в клетку в зале суда.

С Алексея Зорина сняли браслет, который был на нем в период домашнего ареста.

Как прокомментировал адвокат осужденных, они не согласны с приговором и будут его обжаловать.

Судя по шоковой реакции на лице Алексея Зорина, Ивана Мощенко и Богдана Кравчука — никто из них не ожидал, что они получат реальные сроки и отправятся прямо из зала суда в колонию. Никто из них не взял с собой вещи на вынесение приговора.


Трое экс-полицейских надеялись на более мягкий приговор, ведь один из них — Иван Мощенко — даже явился в СК с повинной.

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

После вынесения приговора осужденных поместили в клетку в зале суда

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

На чтении приговора

Накануне, 25 июня, гособвинитель Вячеслав Филиппенко около часа зачитывал обвинительное заключение, попросив судью назначить обвиняемым реальные сроки наказания — по 3 и 4,6 лет тюрьмы с выплатой штрафов в 300 тыс. руб, 305 тыс. рублей и 310 тыс рублей. Гособвинитель попросил судью заключить под стражу всех троих обвиняемых в зале суда.

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Экс-полицейские не скрывали радости от сроков, озвученных гособвинением

Встать, суд идет

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Экс-полицейские слушают приговор судьи Натальи Агеевой. Слева направо — Богдан Кравчук, Иван Мощенко, Алексей Зорин

Обвиняемые в мошенничество трижды являлись в суд. Но 18 июня заседание отложили — признанные потерпевшими по уголовному делу Алексей Абрамов и его сожительница Мария Буза не пришли в суд. И на то была веская причина: Абрамов проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному со сбытом наркотических средств. На время следствия суд отправил его в СИЗО. Вчера же его явку обеспечили и на протяжении всего заседания он находился в наручниках.

Гособвинитель Вячеслав Филиппенко заявил в суде, что экс-начальник следственного отдела МВД Бердска продал за 900 тысяч рублей автомобиль Алексея Абрамова. После чего присвоил 600 тыс. рублей себе, а своим подельникам раздал по 113 тыс. рублей. Гособвинитель акцентировал, что полиция должна бороться с преступностью, однако экс-полицейские совершили проступки, порочащие честь полиции.
Чтобы провернуть «дело», полицейские составили договор купли-продажи задним числом до задержания Абрамова. Все махинации полицейские провернули введя в заблуждении наркосбытчика.

-Иван Мощенко присвоил 35 000 рулей, обнаруженные в автомобиле Mitsubishi Outlander, оставил в пакете от общей суммы 8600 рублей. Деньги принадлежали Марии Буза, которая находилась в автомобиле в момент задержания Абрамова, — зачитал прокурор обвинение. — Мощенко совершил подлог документов — изготовил новый бланк досмотра автомобиля задержанного. Его подписал Абрамов, которого ввели в заблуждение. Ущерб, понесенный Абрамовым, равен 1 млн 130 тысяч рублей.
Судья изучила характеристики в отношении троих экс-полицейских. Так, на стадии следствия соседи и коллеги обвиняемых сообщили, что Зорин, Кравчу и Мощенко «положительные люди». Алексей Зорин — уважаемый среди коллег сотрудник, а Богдана Кравчука даже несколько раз благодарил президент Владимир Путин, в частности, за подготовку Олимпиады в Сочи и успешную работу, за участие к контртеррористических операциях на Кавказе.

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

\ Алексей Зорин, Иван Мощенко и Богдан Кравчук (справа налево)

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Судья Наталья Агеева вынесла обвинительный приговор экс-полицейским Бердска, обвиняемым в хищении, мошенничестве и отмывании денег

-Прошу не судить меня строго, учесть, что у меня двое малолетних детей, в содеянном раскаиваюсь, — сказал в последней реплике Алексей Зорин. — Прошу суд учесть положительные характеристики.
— Я раскаялся! Прошу учесть, что я получаю второе высшее образование и прошу суд не назначать наказание, не связанное с лишением свободы, — обратился к Наталье Агеевой Иван Мощенко.
— Полностью раскаялся, обещаю впредь не нарушать закон, — произнес Богдан Кравчук.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова


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(3) Комментариев

  1. Иван

    Не нам судить справедливое или нет наказание.Люди уже сами себя наказали и им еще после колонии с этим жить.Держитесь ребята!и это надо пережить!

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  2. Аноним

    Проценко занервничал!

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  3. Аноним

    Уверенные были, что людоед их не сдаст, а людоеда у самого земля под ногами начинает гореть — поэтому большее время и сидит в Испании.
    Вот и ещё одну лапу обрубили.

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