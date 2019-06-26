За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Судьбу экс-начальника следственного отдела полиции Бердска Алексея Зорина и двух его подельников-коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков оперуполномоченного Богдана Кравчука и исполняющего обязанности начальника отдела Ивана Мощенко решила судья бердского городского суда Наталья Агеева сегодня, 26 июня.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159 , ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, экс-полицейских уволили из МВД за мошенничества в особо крупном размере, служебном подлоге, присвоении денег и их отмывании. По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Поэтому судья рассмотрела характеристики обвиняемых и выслушала их позицию еще вчера, 25 июня. Судебное заседание длилось около трех часов.

При вынесении приговора 26 июня троим экс-полицейским Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Сегодня же судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет.

Конвой помести троих осужденных в клетку в зале суда.

С Алексея Зорина сняли браслет, который был на нем в период домашнего ареста.

Как прокомментировал адвокат осужденных, они не согласны с приговором и будут его обжаловать.

Судя по шоковой реакции на лице Алексея Зорина, Ивана Мощенко и Богдана Кравчука — никто из них не ожидал, что они получат реальные сроки и отправятся прямо из зала суда в колонию. Никто из них не взял с собой вещи на вынесение приговора.



Трое экс-полицейских надеялись на более мягкий приговор, ведь один из них — Иван Мощенко — даже явился в СК с повинной.

Накануне, 25 июня, гособвинитель Вячеслав Филиппенко около часа зачитывал обвинительное заключение, попросив судью назначить обвиняемым реальные сроки наказания — по 3 и 4,6 лет тюрьмы с выплатой штрафов в 300 тыс. руб, 305 тыс. рублей и 310 тыс рублей. Гособвинитель попросил судью заключить под стражу всех троих обвиняемых в зале суда.

Встать, суд идет

Обвиняемые в мошенничество трижды являлись в суд. Но 18 июня заседание отложили — признанные потерпевшими по уголовному делу Алексей Абрамов и его сожительница Мария Буза не пришли в суд. И на то была веская причина: Абрамов проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному со сбытом наркотических средств. На время следствия суд отправил его в СИЗО. Вчера же его явку обеспечили и на протяжении всего заседания он находился в наручниках.

Гособвинитель Вячеслав Филиппенко заявил в суде, что экс-начальник следственного отдела МВД Бердска продал за 900 тысяч рублей автомобиль Алексея Абрамова. После чего присвоил 600 тыс. рублей себе, а своим подельникам раздал по 113 тыс. рублей. Гособвинитель акцентировал, что полиция должна бороться с преступностью, однако экс-полицейские совершили проступки, порочащие честь полиции.

Чтобы провернуть «дело», полицейские составили договор купли-продажи задним числом до задержания Абрамова. Все махинации полицейские провернули введя в заблуждении наркосбытчика.

-Иван Мощенко присвоил 35 000 рулей, обнаруженные в автомобиле Mitsubishi Outlander, оставил в пакете от общей суммы 8600 рублей. Деньги принадлежали Марии Буза, которая находилась в автомобиле в момент задержания Абрамова, — зачитал прокурор обвинение. — Мощенко совершил подлог документов — изготовил новый бланк досмотра автомобиля задержанного. Его подписал Абрамов, которого ввели в заблуждение. Ущерб, понесенный Абрамовым, равен 1 млн 130 тысяч рублей.

Судья изучила характеристики в отношении троих экс-полицейских. Так, на стадии следствия соседи и коллеги обвиняемых сообщили, что Зорин, Кравчу и Мощенко «положительные люди». Алексей Зорин — уважаемый среди коллег сотрудник, а Богдана Кравчука даже несколько раз благодарил президент Владимир Путин, в частности, за подготовку Олимпиады в Сочи и успешную работу, за участие к контртеррористических операциях на Кавказе.

-Прошу не судить меня строго, учесть, что у меня двое малолетних детей, в содеянном раскаиваюсь, — сказал в последней реплике Алексей Зорин. — Прошу суд учесть положительные характеристики.

— Я раскаялся! Прошу учесть, что я получаю второе высшее образование и прошу суд не назначать наказание, не связанное с лишением свободы, — обратился к Наталье Агеевой Иван Мощенко.

— Полностью раскаялся, обещаю впредь не нарушать закон, — произнес Богдан Кравчук.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

