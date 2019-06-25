Прокурор просит 3 года тюрьмы за торговлю вещдоками замначальника отдела МВД по Бердску Зорину

Сегодня, 25 июня, судья Наталья Агеева не вынесла приговор бывшему начальнику следственного отдела МВД Бердска Алексею Зорину и двум его подельникам экс-сотрудникам полиции–оперуполномоченным Богдану Кравчуку и Ивану Мощенко. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, присвоении денег и их отмывании. По версии следствия преступление обвиняемые совершили с 19 по 21 февраля.

25 июня в Бердском суде процесс по делу о торговле вещдоками затянулся на три часа. В суд привезли из СИЗО признанного потерпевшим Алексея Абрамова. Вместе с ним признана потерпевшей его сожительница и студентка НГУ Мария Буза. Оба они улыбались во время процесса.

Судья Наталья Агеева озвучила, что все подсудимые — Алексей Зорин, Иван Мощенко и Мощенко Богдан Кравчук уже уволены из полиции Бердска. Все в полном объеме признали свою вину.

Обвинительное заключение более часа читал прокурор Вячеслав Филиппенко. Он еще раз озвучил, что начальник следственного отдела МВД Бердска Алексей Зорин продал за 600 тысяч рублей автомобиль Алексея Абрамова. После чего отдал по 113 тысяч рублей своим коллегам Ивану Мощенко и Богдану Кравчуку. Гособвинитель акцентировал, что полиция должна бороться с преступностью, однако экс-полицейские совершили проступки, порочащие честь полиции.

По версии следствия Алексей Зорин должен был передать 400 тыс. рублей после продажи авто сожительнице Абрамова Марии Буза. В качестве подставного лица для сделки купли-продажи автомобиля выступил знакомый Ивана Мощенко. Полицейские составили договор купли-проджаи задним числом до задержания Абрамова.

-Иван Мощенко присвоил 35 000 рулей, обнаруженные в автомобиле Mitsubishi Outlander при задержании Абрамова. Оставил в пакете от общей суммы 8600 рублей. Деньги принадлежали Марии Бузе, — читает прокурор обвинение. — Мощенко, чтобы скрыть это, совершил подлог документов — изготовил новый бланк досмотра автомобиля задержанного. Его и подписал Абрамов, которого ввели в заблуждение. Ущерб, понесенный Абрамовым, равен 1 млн 130 тысяч рублей.

До вынесения приговора соседи и коллеги сообщили на стадии следствия, что все обвиняемые в хищении денег «положительные люди», Алексей Зорин — уважаемый среди коллег сотрудник, а Богдана Кравчука даже несколько раз благодарил президент Владимир Путин, в частности, за подготовку Олимпиады в Сочи и успешную работу, за участие к контртеррористических операциях на Кавказе.

Автор видео Марина Волкова



По словам прокурора, Иван Мощенко 2 марта написал явку с повинной, а 29 мая сдал следователю СК «изъятые» деньги в сумме 35 тысяч рублей. «Вернули» потерпевшему и по 113 000 рублей тот же Мощенко и Кравчук. Сейчас деньги хранятся в сейфе в Следственном комитете.

Вячеслав Филиппенко озвучил, что все подсудимые признали свою вину, раскаялись, просил судью учесть, что они пришли с повинной явкой, у них есть малолетние дети. Как стало известно в суде, Иван Мощенко, который явился в СК с явкой с повинной боролся с наркопреступностью, участвовал в родительских уроках по пропаганде борьбы с наркотиками. Сегодня он работает финансовым консультантом в страховой компании, где о нем отзываются, как об исполнительном сотруднике.

Автор видео Марина Волкова



— Но так же прошу суд учесть, что все трое фигурантов уголовного дела являются сотрудниками полиции, должностными лицами, они вступили в сговор и совершили тяжкое преступление, — озвучил помощник прокурор. И потребовал назначить всем реальные сроки лишения свободы. В частности, гособвинитель запросил для Зорина 3 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Для Мощенко — 3 года лишения свободы и штраф в 305 тысяч рублей — по одному эпизоду, по второму — два года лишения свободы и 7 месяцев исправительных работ по третьему, в итоге 4,6 лет заключения. Кравчуку — 3 года лишения свободы и штраф в 310 тысяч рублей. Всем обвинение просит колонию общего режима. Вячеслав Филиппенко попросил судья Наталью Агееву заключить всех троих в зале суда. Услышав такие сроки потерпевшие не смогли сдержать улыбки радости.

Автор видео Марина Волкова

-Прошу не судить меня строго, учесть, что у меня двое малолетних детей, в содеянном раскаиваюсь, — сказал в последней реплике Алексей Зорин. — Прошу суд учесть положительные характеристики.

— Я раскаялся! Прошу учесть, что я получаю второе высшее образование и прошу суд не назначать наказание,с вязанное с лишением свободы, — обратился к Наталье Агеевой Иван Мощенко.

— Полностью раскаялся, обещаю впредь не нарушать закон, — произнес Богдан Кравчук.

Приговор огласят завтра, 26 июня.

Автор видео Марина Волкова



Тремя неделями ранее прокурор города роман Сивак предъявил им обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Версия следствия

Алексея Зорина задержали 2 марта по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб. По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей, оформив сделку задними числами и мотивировав обвиняемого тем, что автомобиль будет выведен из-под ареста.

После приобретения автомобиля за 400 тыс. рублей через несколько дней транспортное средство было продано почти за 1 млн. рублей. Разницу в стоимости подельники поделили между собой. Один из фигурантов в ходе производства следственных действий по уголовному делу в отношении обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств присвоил изъятые в ходе следствия 30 тыс. рублей, принадлежащие свидетелю.

В задержании Зорина и обысках в его рабочем кабинете участвовали полицейский спецназ и сотрудники ФСБ. Они предотвратили попытку подозреваемого разбить телефон и выбросить его из окна четвертого этажа.